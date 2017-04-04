Sürecin anahtarı 7 Nisan oylamasında

Müzakere sürecinin yeniden başlayabilmesinin anahtarı 7 Nisan oylaması

Müzakerelerin açıklandığı gibi 11 Nisan’da yeniden başlayabilmesi Cuma günü Güney Kıbrıs’ta toplanacak Rum Meclisi’nin alacağı karara bağlı.

Liderler arasında geçtiğimiz Pazar akşamı gerçekleşen yemekte varılan ortak anlayış birlikteliğinin sonucu olarak Rum Meclisi’nde Enosis’in okullarda kutlanmasını öngören kararı ortadan kaldıracak olan yasal düzenlemenin yapılması sonrasında müzakereler 11 Nisan’da yeniden başlayabilecek.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın BM Genel Sekreteri Gutteres ile görüşmesi sonrasındaki açıklamasında “Ortak anlayışımız odur ki, önümüzdeki günlerdeki gelişmeler bu yeni başlangıcı yapmayı mümkün kılacaktır” sözlerinin arkasında yatanın bu mutabakat olduğu öğrenildi.

Mutabakata göre Rum Meclisi’nde AKEL ve DİSİ’nin girişimleri sonucu önce komiteden geçen Enosis Plebisiti’nin okullarda kutlanması olayını ortadan kaldıracak yasal düzenlemenin geçmesi halinde müzakereler 11 Nisan’da başlayabilecek.