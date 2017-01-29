Süreç ivme kaybediyor

Kıbrıs müzakerelerin Kıbrıs Konferansı aşaması devam ediyor.

Devam ediyor ama süreç sonuç alıcı bir şekle dönüşmüş değil.

Sıkıntı da bu!

Kıbrıs Türk tarafı Konferansın Annan Planı sürecinde olduğu gibi Burgenstock tarzı görüşmeler modeli ile devam etmesinden yana.

Ama Kıbrıs Rum tarafı ve özellikle Yunanistan buna sıcak bakmıyor.

Onlar ‘aceleye gerek olmadığı’ görüşünde.

Türkiye ve İngiltere ise Cenevre’de sürecin hemen sonuç üretecek bir şekilde devamından yana bir tavır ortaya koymuştu.

Ama Yunanistan’ın ara talebi buna engel olmuştu.

Daha sonra Kıbrıs konferansı çerçevesinde Mont Pelerin’de teknik komite çalışması yapıldı.

Bu çalışmada ortaya konulan hedefler gerçekleştirildi.

Bu arada Lefkoşa’da liderler ve müzakerecileri arasındaki görüşmeler devam ediyor.

Ama Mont Pelerin sonrasında sürecin nasıl bir seyir izleyeceği konusu hala net değil.

Liderler 1 Şubat günü bu konuyu da ele alacakları bir toplantı yapacaklar.

Bu toplantı tek başına süreci istenilen raya sokup sonuç odaklı ilerlemesini sağlamaya yetmeyecek.

Çünkü zaten Rum tarafının acelesi yok.

Yunanistan’ın tutumu nedeni ile diğer iki garantör ülke Türkiye ve İngiltere ise gelişmeleri izliyor.

Bu noktada Birleşmiş Millerler Genel Sekreteri Antonio Guterres’in ortaya koyacağı tavır önemli.

Kıbrıs dosyasına daha tam hakim olmayan Guterres BM adına konuyu bilen Özel Danışman Espen Barth Eide’yi görevde tutarak önemli bir adım attı.

Eide görevde kalacağının anlaşılması ile birlikte Rum tarafında istenmeyen adam ilan edildi.

Böylece onun da elinin kolunun bağlanması ve insiyatif üstlenmemesi sağlanmaya çalışılıyor.

Öte yandan BM Güvenlik Konseyi Daimi üyesi ülkelerden Rusya ve Fransa’nın Kıbrıs’ta çözüm için aceleye gerek olmadığı yönünde görüşe sahip olması yeni BM Genel Sekreteri açısından sıkıntı yaratan bir durum.

Guterres bu nedenle çok rahat değil.

Garantör ülkelerden Yunanistan’ın olumsuz tavrı AB’yi de etkisizleştiriyor.

Hem Güney Kıbrıs hem de Yunanistan, AB’nin Kıbrıs sorununun çözümünde kendisine ihtiyaç duyulan alanlarda gerekli adımları atmasını ya da açılımları yapmasını engelliyor.

Böylece masanın etrafında olup sürece katkı koyabilme, sürükleyici olma potansiyeline sahip BM ve AB gibi oluşumlar etkin olamıyor.

Tüm bunlar sürecin yavaşlamasına ve ivme kaybetmesine neden oluyor.

Bu nedenle de Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı “Herkes elini taşın altına koysun” diye çağrı yapma ihtiyacı hissediyor.

Eller kısa bir zaman içerisinde taşın altına konulmazsa çözüm yönünde yakalanan ivme kaybedilecek.

Ve Kıbrıs adası bir bütün olarak gerilim ve risklerin olabileceği bilinmeze doğru sürüklenebilecek.

Aman dikkat!