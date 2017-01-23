Şüpheli pasaportlar araştırılıyor

Narkotik ekipleri Lapta’da Rus çiftin kaldığı eve operasyon düzenledi. Polisleri gören çift, tasarruflarında bulundurdukları USB cihazı ile uyuşturucu maddeleri tuvalete atarken yakalandı

Devrim DEMİR

Alınan bir ihbar üzerine ülkede turist olarak bulunan Rus vatandaşı Artsıom Shpakouski’nin kaldığı apartman dairesine Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis ekipleri operasyon düzenledi.

Polis ekiplerini gören Shpakouski balkonda oturan kız arkadaşına yabancı dilde bağırarak bir şeyler söylemesi üzerine, Evgenııa Volkova, panik içinde eve koşarak emareleri tuvalete atmak isterken suçüstü yakalandı.

Zanlılar dün tutukluluk talebiyle Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkartılarak, aleyhlerinde 3’er gün tutukluluk emri alındı.

USB ve uyuşturucuyu imha etmeye çalıştı

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis çavuşu Barış Duman, Artsıom Shpakouski ve Evgenııa Volkova’nın birlikte kaldıkları evde gerçekleştirilen operasyonda tutuklandıklarını anlattı.

Polis çavuşu Barış Duman, Shpakouski’nin arama yapılmak üzere evine gidildiği sırada, kendisi ile birlikte kalmakta olan Evgenııa Volkova’nın koşarak tuvalet bölümündeki klozet içerisine bir şeyler atmaya çalıştığı sırada tespit edildiğini söyledi.

Duman, tuvalet içerisinde yerde yaklaşık yarım gram hintkeneviri ile klozet içerisinde bir adet usb cihazı bulunduğunu belirtti.

Polis, söz konusu evde devam eden aramalarda ise logar kısmında yarım gram hintkeneviri ve toplam 4 adet usb cihazı bulunarak emare alındığını ifade etti.

Şüpheli pasaportlar araştırılacak

Polis çavuşu Barış Duman, zanlıların kalmakta olduğu dairede devam eden aramalarda, Shpakouski’nin resmi bulunan iki ayrı ülkeye ait pasaport bulunduğunu ancak pasaportlarda isim ve bilgilerin farklı olduğunu kaydetti.

Evde internet sağlayıcısının da bulunduğunu belirten Duman, emare olarak alınan USB, pasaportlar ve internet sağlayıcısının uzmanlar tarafından incelenmesi gerektiğini vurguladı.

Tutuklu bekleyecekler

Polis çavuşu, soruşturmanın yeni başladığını ve alınması gereken ifadelerin ve incelenmesi gereken emarelerin olduğunu belirterek zanlıların soruşturma maksatlı 3’er gün tutuklu kalmalarını talep etti.