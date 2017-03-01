01 Mart 2017

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Şüpheli ölüm

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Şüpheli ölüm
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Mağusa’da şüpheli ölüm. 22 yaşındaki Nijerya uyruklu  Bright Chibuzo Ajaero dün gece Gülseren bölgesindeki Park Towers 8 daire 6 adresinde ölü bulundu.

Ajaero

Ajaero saat 00:15’te ev arkadaşı Arebate Tuohedi tarafından yatak odasında başına poşet  geçirilmiş elleri ve ayaklarına ise saç tokası geçirilmiş şekilde ölü bulundu. Geride 4 sayfalık mektup bıraktığı öğrenilen Ajaero’nun kurduğu bir düzenekle gazla kendi canına kıydığı tahmin ediliyor. Soruşturma başlatan polis cinayet şüphesini de araştırıyor.

Bright Ajaero
Bright Chibuzo Ajaero
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