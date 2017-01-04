Lefkoşa’da şüpheli düşüş

Lefkoşa Gazeteci Kemal Aşık Caddesi üzerinde bulunan Muhtar Yusuf Galeria’da dün akşam saatlerinde şüpheli bir olay gerçekleşti.

Saat 19.30 sıralarında Muhtar Yusuf Galeria’da bulunan bet ofisinden çıkan Mustafa Türkkal, galerianın üst katında bulunan balkon duvarına zıplayarak oturmaya çalıştığı esnada yaklaşık 6 metre yükseklikten yere düştü. Yaralanan Türkkal, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede çekilen röntgen sonucu Mustafa Türkkal’ın belinde ve elinde kırıklar olduğu tespit edildi. Türkkal’ın müşahede altına alındığı öğrenildi.