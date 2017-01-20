20 Ocak 2017

  • search
Son Dakika
Başlangıç
Teknoloji
Oyun

Super Mario Run’un Android’e geleceği tarih belli oldu

Tarih:
Bir yorum bırakın
5 Görüntüleme
Super Mario Run’un Android’e geleceği tarih belli oldu
Haber İçi Üst

Super Mario Run’un üreticisi Nintendo popüler oyunun Android platformuna geleceği tarihi açıkladı.

 

Super Mario Run’un üreticisi Nintendo, Android kullanıcılarının merakla beklediği haberi verdi.

 

Şirket geçtiğimiz aylarda iPhone için kullanıma sunulan Super Mario Run’un Android’e geleceği tarihi resmen duyurdu.

 

Super Mario Run, geçtiğimiz haftalarda iOS’tan sonra Android’de de görünmüştü.

 

Oyun Google Play’den kullanıclardan ön kayıt almaya başlamış, ancak kullanıma gireceği tarih belirtilmemişti.

 

Beklenen açıklama haftalar sonra geldi.

 

Şirketten yapılan açıklamaya göre, popüler oyun Mart ayında Android kullanıcılarının beğenisine sunulacak.

 

Super Mario Run Apple’ın online mağazası App Store’da sadece 4 gün içerisinde 40 milyon kez indirilerek uygulama rekoru kırmıştı.
FACEBOOK YORUMLARI
Haber İçi Orta
Etiketler:

Yazar Hakkında

Havadis Gazetesi

Benzer yazılar

Haber İçi Alt
Powered by Maç Sonuçları & Canlı Skor Mobil