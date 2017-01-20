Super Mario Run’un Android’e geleceği tarih belli oldu

Super Mario Run’un üreticisi Nintendo popüler oyunun Android platformuna geleceği tarihi açıkladı.

Super Mario Run’un üreticisi Nintendo, Android kullanıcılarının merakla beklediği haberi verdi.

Şirket geçtiğimiz aylarda iPhone için kullanıma sunulan Super Mario Run’un Android’e geleceği tarihi resmen duyurdu.

Super Mario Run, geçtiğimiz haftalarda iOS’tan sonra Android’de de görünmüştü.

Oyun Google Play’den kullanıclardan ön kayıt almaya başlamış, ancak kullanıma gireceği tarih belirtilmemişti.

Beklenen açıklama haftalar sonra geldi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, popüler oyun Mart ayında Android kullanıcılarının beğenisine sunulacak.

Super Mario Run Apple’ın online mağazası App Store’da sadece 4 gün içerisinde 40 milyon kez indirilerek uygulama rekoru kırmıştı.