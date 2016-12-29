Super Mario Run Android’e ne zaman gelecek?

-
Super Mario Run’un üreticisi Nintendo, Android kullanıcılarının merakla beklediği haberi verdi.
-
Nintendo’nun daha önce 2017’de Android platformuna geleceğini açıkladı rekorlar kıran oyunu Super Mario Run, iOS’tan sonra Android’de de göründü.
-
Oyun Google Play’den kullanıclardan ön kayıt almaya başladı.
-
İlk açıklamaya kıyasla bu platforma erken gelen oyunu oynayabilmek için Android kullanıcılarının tek yapması gereken ön kayıt yaptırmak.
-
Super Mario Run’ın 2017’nin başında Android için yine freemium modeli ile çıkması bekleniyor.
-
Super Mario Run Apple’ın online mağazası App Store’da sadece 4 gün içerisinde 40 milyon kez indirilerek uygulama rekoru kırmıştı.
FACEBOOK YORUMLARI