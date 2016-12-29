Super Mario Run Android’e ne zaman gelecek?

Nintendo’nun daha önce 2017’de Android platformuna geleceğini açıkladı rekorlar kıran oyunu Super Mario Run, iOS’tan sonra Android’de de göründü.

İlk açıklamaya kıyasla bu platforma erken gelen oyunu oynayabilmek için Android kullanıcılarının tek yapması gereken ön kayıt yaptırmak.

Super Mario Run’ın 2017’nin başında Android için yine freemium modeli ile çıkması bekleniyor.