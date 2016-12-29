29 Aralık 2016

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Super Mario Run Android’e ne zaman gelecek?

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Super Mario Run Android’e ne zaman gelecek?
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  • Super Mario Run’un üreticisi Nintendo, Android kullanıcılarının merakla beklediği haberi verdi.
  • Nintendo’nun daha önce 2017’de Android platformuna geleceğini açıkladı rekorlar kıran oyunu Super Mario Run, iOS’tan sonra Android’de de göründü.
  • Oyun Google Play’den kullanıclardan ön kayıt almaya başladı.
  • İlk açıklamaya kıyasla bu platforma erken gelen oyunu oynayabilmek için Android kullanıcılarının tek yapması gereken ön kayıt yaptırmak.
  • Super Mario Run’ın 2017’nin başında Android için yine freemium modeli ile çıkması bekleniyor.
  • Super Mario Run Apple’ın online mağazası App Store’da sadece 4 gün içerisinde 40 milyon kez indirilerek uygulama rekoru kırmıştı.
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