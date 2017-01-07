Süper Lig’in ilk devre “Süperi” Fehim Dayı

2016-17 futbol sezonu K-Pet liglerinin ilk devresinde ertelenen maçlar dışında Süper Lig ve 1. Lig’de oynanan toplam 214 karşılaşmada görev alan hakemler ve yönettikleri maç sayıları belirlendi

FEHİM DAYI, 13 MAÇLA ZİRVEDE

Üst Klasman hakemlerinden Fehim Dayı, 118 karşılaşmanın oynandığı Süper Lig’de 13 maçta düdük çalarak, ilk devrenin Süper Lig’de en fazla maç yöneten hakemi oldu. 12’şer maçla Utku Hamamcıoğlu ve Ali Özer hem sayısal olarak Üst Klasman hakemleri düzeyine çıktılar, hem de A Klasman hakemleri arasında ilk sırayı aldılar. 118 Süper Lig karşılaşmasının 66’sını Üst, 52’sini de A Klasman hakemler yönetti

SÜPER LİG’DE 12 HAKEM GÖREV YAPTI:

118 karşılaşmanın oynandığı Süper Lig’de 6’sı Üst Klasman ve 6’sı da A Klasman olmak üzere toplam 12 hakem düdük çaldı. 96 müsabakanın oynandığı 1. Lig’de ise 6’sı Üst Klasman ve 13’ü de A Klasman olmak üzere toplam 19 hakem görev aldı. Kadro sayısı 24 olan B Klasman hakemlerinden 4’üne, 96 müsabakanın oynandığı 1.Lig karşılaşmalarının sadece 4 tanesinde düdük çalma fırsatı verildi

Coşkun KUTAY

6 “Üst”, 13 “A” ve 4 “B” klasmanından oluşan 23 futbol hakeminin, 2016-17 futbol sezonu K-Pet Süper Lig ve 1. Lig ilk devresinde oynanan toplam 214 karşılaşmada yönettikleri maç sayıları belli oldu.

İlk devrede oynanan 118 Süper Lig karşılaşmasının; 66’sını 6 “Üst”, 52’ sini de 6 “A” Klasman olmak üzere, toplam 12 hakem yönetti.

96 1.Lig mücadelesinin; 13’ünde 6 “Üst”, 49’unda da 13 “A” ve 4’ünde de 4 “B” Klasman olmak üzere, toplam 23 hakem düdük çaldı.

Üst Klasmanda Fehim Dayı ilk sırada

Havadis Spor Servisi’nin, sadece “Süper Lig” karşılaşmalarını baz alarak değerlendirdiği, “görev dağılım sayıları” dikkate alınmak suretiyle elde edilen ilk devre performanslarında, 6 hakemden oluşan “Üst” Klasmanda; Süper Lig’de 13 maç yöneten Fehim Dayı ilk devreyi “Sayısal” bazda önde tamamladı. Dayı’yı, 12’şer maçla Mehmet Malek, Mehmet Sezener, 11 maçla Kenan Eren, 9’ar maçla da Serkan Durmaz ve Serkan Şimşek takip etti.

A Klasmanda Hamamcıoğlu ve Özer önde

13 hakemden oluşan “A” Klasmanda; Utku Hamamcıoğlu ve Ali Özer yönettikleri 12’şer ve Hakan Muhtaroğlu da idare ettiği 10 Süper Lig maçı ile A Klasman hakemleri arasında sayısal bazda “zirve” yaptılar.

Onları, Süper Ligde yönettiği 7 maçla Timur Ercan Bodi, 6 maçla Serdar Bilgimer ve 5 maçla da Emre Öztaşlı takip etti.

ÜST KLASMAN

HAKEM SÜPER LİG 1.LİG TOPLAM

1.FEHİM DAYI 13 – 13

2.MEHMET MALEK 12 2 14

3.MEHMET SEZENER 12 1 13

4.KEREM ERAN 11 4 15

5.SERKAN DURMAZ 9 4 13

6.SERKAN ŞİMŞEK 9 2 11

7.OSMAN ÖZPAŞA (yurt Dışında) – – –

A KLASMAN

HAKEM SÜPER LİG 1.LİG TOPLAM

1.UTKU HAMAMCIOĞLU 12 9 21

2.ALİ ÖZER 12 2 14

3.HAKAN MUHTAROĞLU 10 3 13

4.TİMUR ERCAN BODİ 7 2 9

5.SERDAR BİLGİMER 6 5 11

6.EMRE ÖZTAŞLI 5 5 10

7.HÜSEYİN EYYÜPLER – 10 10

8.TURGAY MİSK – 10 10

9.OSMAN KÜÇÜK – 9 9

10.HÜSEYİN ERİŞ – 9 9

11.EVREN KARADEMİR – 8 8

12.İHSAN PAYAS – 7 7

13.HÜSEYİN ÖZKAN – 6 6

14.MUSTAFA ÖZTUGAY(Sakatlandı) – – –

B KLASMAN

HAKEM SÜPER LİG 1.LİG TOPLAM

1.FERHAT TUNA – 1 1

2.HAKAN ÜNAL – 1 1

3.İSFENDİYAR AÇIKSÖZ – 1 1

4.HECMİ BULUT – 1 1