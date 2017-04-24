Sucuoğlu: Hiçbir doktora istisna gösterilemez

Meclis Genel Kurulu’nda daha sonra “Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği Yasa Tasarısı” ele alınarak, oybirliğiyle kabul edildi.

GÜLLE: “ZORUNLU HİZMETİNİ YAPMAYAN ONKOLOGLA İLGİLİ GEREKEN YAPILMALI”

Tasarıyla ilgili Komite Raporu’nun okunmasının ardından ilk sözü alan CTP milletvekili Ahmet Gülle, sağlık hizmetlerinde hemşirelerin önemli rolü olduğunu anlattı.

“Hemşireler, her türlü tedavi sürecinde önemli rol oynar” diyen Gülle, bu anlamda hemşirelerin örgütlenmesinin önemli olduğunu kaydetti.

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği Yasasının kendi bakanlığı döneminde hazırlandığını anlatan Gülle, ilgili yasanın Tabipler Birliği Yasasıyla aynı vizyona sahip olduğunu kaydetti.

Yasanın hazırlanmasına katkı koyanlara teşekkür eden Gülle, ilgili yasanın geçmesiyle, Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği’ne hemşirelerin niteliği ve eğitimleri konuları başta olmak üzere ciddi görevler düşeceğini anlattı.

Konuşmasında onkolog konusuna da değinen Gülle, zorunlu hizmet yapması gereken bir onkoloğun görev yapmadığı bilgisinin basında yer aldığını kaydederek, bu konuda gerekenin yapılmasını istedi.

DİNÇYÜREK: “YAPISAL DEĞİŞİKLİK GEREK”

Bağımsız milletvekili Hakan Dinçyürek de, doktorların en yakın çalışma arkadaşları olan hemşirelerle ilgili ilave istihdamlara ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

Ancak bir anda toplu bir istihdam yapmanın da sorunu çözemeyeceğini kaydeden Dinçyürek, yapısal değişikliklere ihtiyaç olduğunu ifade etti.

Gelecek 10 yıllar hesaplanarak teşkilat yapısında değişikliğe gidilmesi gerektiğini belirten Dinçyürek, yüksek hemşirelere ve sağlık alanında ara elemana ihtiyaç olduğunu vurguladı.

SERDAROĞLU: “SAĞLIK LAFTA KALMASIN”

UBP Milletvekili Ergün Serdaroğlu, bu yasaya uzun zamandır ihtiyaç duyulduğunu anlattı.

Serdaroğlu, sağlıkta ara eleman eksikliğine ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

Her özel doğum kliniğinde ve hastanede ebe hemşire bulundurulması gerektiğini söyleyen Serdaroğlu, bu alandaki eksikliğin sezaryenlerin artmasına neden olduğunu açıkladı.

Sağlık alanında denetimin şart olduğunu belirten Serdaroğlu, bir süre önce gündemi meşgul eden kürtaj meselesinde de denetim eksikliğinin payı olduğunu anlattı.

“Sağlık lafta kalmasın” diyen Serdaroğlu, “Sağlık yasamız yoksa kimdir suçlu?” diye sordu.

Serdaroğlu, kürtaj yasası olmamasını eleştirdi.

BEROVA: “YASA EN AZ 10 YILDIR GÜNDEMDE”

Ardından söz alan Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özdemir Berova da “Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği Yasa Tasarısı”nın en az 10 yıldır gündemde olduğunu ve çok önemli bir yasa olduğunu kaydetti.

Hemşirelik mesleğinin zorluğuna işaret eden Berova, yasanın sağlık sistemine yapacağı faydadan bahsetti.

Berova, tasarının hazırlanmasına katkı koyanlara teşekkür etti.

TATAR: “İYİ EĞİTİM ŞART”

UBP Milletvekili Ersin Tatar da, ülkede 700’ün üstünde hemşirenin görev yaptığına işaret ederek, örgütlenmenin önemli olduğunu belirtti.

Hemşirelerin iyi eğitim almasının şart olduğunu kaydeden Tatar, kısa süre önce yaşanan yanlış kan verilmesi olayına işaret ederek, böyle bir hataya mahal verilmemesi gerektiğini söyledi.

SUCUOĞLU: “ONKOLOG KONUNSUNUN TAKİPÇİSİYİZ”

Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu da büyük bir ihtiyacın bu yasa ile giderileceğini dile getirerek katkı koyanlara teşekkür etti.

Hemşireliğin sağlık hizmetlerindeki önemine işaret eden Sucuoğlu, yasa ile hem hemşirelerin rahatlayacağını hem de sistemin iyileşeceğini kaydetti.

Zorunlu hizmetine rağmen görev yapmayan onkolog konusuna da değinen Sucuoğlu, konuyla ilgili bilgi verdi.

Sucuoğlu, Şubat başında ilgili doktorla konuştuklarını ve Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde onkolog olarak göreve başlayacağını aktardığını, ancak daha sonra ilgili doktorun başka bir yerde çalışmaya başladığını söyledi.

Yazılı olarak kendisine ulaşıp sağlık bakanlığında 2 yıllık mecburi hizmetini yasa gereği tamamlaması gerektiğini bildirdiklerini, cevap alamadıklarını ve Tabipler Birliği’ne havale ettiklerini; Birliğe, doktora yazılan yazıları ilettiklerini anlatan Sucuoğlu, ilgili doktorla yeniden görüşüleceğini kaydetti.

Hiçbir doktora mecburi hizmet konusunda istisna gösterilemeyeceğini kaydeden Bakan Sucuoğlu, mecburi hizmetini yapmadan Türkiye’de çalışan doktorlar olduğu konusundaki duyumlarla ilgili olarak da TC Sağlık Bakanlığına yazılı başvuru yaptıklarını söyledi.

Sucuoğlu, “Çok fazla doktor ihtiyaç duyulan bugünlerde böyle bir müsamaha gösterilemez. Konunun takipçisi olmaya devam edeceğiz” dedi.

Kürtaj konusuna da değinen Sucuoğlu, bu konuda çalışmalar yapıldığını ifade etti.

Konuşmaların ardından“Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği Yasa Tasarısı” oybirliğiyle kabul edildi.