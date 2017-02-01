Sucuoğlu: 40 yılın reformu olacak

Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu, kamu sağlık çalışanlarının özlük haklarıyla ilgili Maliye Bakanlığı’nda devam eden teknik çalışmanın bugün tamamlanmasını beklediklerini belirtti.

Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu, bugün kan bağışı kampanyası protokolü imza töreninde yaptığı açıklamada, bakanlık görevine geldiği günden itibaren kamu sağlık çalışanlarının özlük haklarıyla ilgili çalışmaların kesintisiz devam ettiğini vurguladı.

Teknik çalışmalarda sona gelindiğini söyleyen Sucuoğlu, “Bu çalışma herhalde 40 yılın reformu olacak” dedi.

Faiz Sucuoğlu, Bakanlar Kurulu’nda 2 haftadır yoğun şekilde görüşülen ve dünkü toplantıda da ele alınan konuyla ilgili çalışmada belli bir noktaya gelindiğini kaydetti.

Sucuoğlu, Maliye Bakanlığı’nın gerçekleştirdiği teknik çalışmaların bugün tamamlanmasını beklediklerini söyledi.

2010 yılından sonra işe başlayanlarla ilgili sorun olmadığını kaydeden Sucuoğlu, önceden çalışmaya başlayanlarla ilgili barem düzenlenmesinin teknik çalışmalarının tamamlanmasının ardından Sağlık Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı heyetlerinin bir araya gelerek, ortaya çıkan çalışmayı Başbakana sunacaklarını belirtti.