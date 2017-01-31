Suçsuz olduğu ortaya çıktı

Beyarmudu Sınır Kapısı’ndan 1 kilo 199 gram 810 miligram uyuşturucu maddenin KKTC’ye ithal edilmesini sağladığı gerekçesi ile Mağusa Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan sanık Denktaş Bey hakkındaki karar açıklandı

Nadire BAHADİ

Beyarmudu Kara Giriş Kapısı’ndan 2015 yılı Ekim ayında 1 kilo 199 gram 810 miligram sentetik cannabionoid türü uyuşturucu maddenin ithal edilmesini sağlayarak tasarrufunda bulundurduğu ve Atlılar- Sandallar- Muratağa yol kavşağına söz konusu uyuşturucu maddeleri saklaması için Orbay Akbaşak’a verdiği iddiası ile Mağusa Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan sanık Denktaş Bey için dün karar günüydü. “Kanunsuz uyuşturucu madde ithali”, “Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu” ve “Kanunsuz uyuşturucu madde verme” davalarından itham edilen sanık Dentaş Bey aleyhindeki davalardan suçsuz bulunarak beraat etti. 14 aydan bu yana tutuklu yargılanarak cezaevinde bulunan ve davalarını kabul etmeyerek duruşma yoluna giden sanık Denktaş Bey, dün kararın ardından serbest kalarak özgürlüğüne kavuştu.

Akbaşak’ın çelişkili ifadesi beraat getirdi

Sanık Denktaş Bey hakkındaki davanın kararını Mağusa Ağır Ceza Mahkemesi Heyet Başkanı Melek Esendağlı okudu. Esendağlı, sanık Denktaş Bey’in itham edildiği davaları kabul etmeyerek duruşmaya geçildiğini anımsatırken, Sanık Denktaş Bey’in suç ortağı olarak adlandırılan ve bu suç ile ilgili olarak 20 Nisan 2016 tarihinde “Kanunsuz uyuşturucu madde ithali” ve “Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu” davalarından yargılanarak 7 yıl hapis cezasına mahkum edilen Orbay Akbaşak’ın mahkemede tanık olarak dinletildiğini kaydetti. Kararında Akbaşak’ın ifadesinde çelişkilere düştüğünü belirten Esendağlı, Akbaşak’ın ifadesine kuşkuyla bakmanın kaçınılmaz olduğunu açıkladı. Esendağlı, kararında tanık Akbaşak’ın ifadesini inanılır, güvenilir ve itibar edilir bulmanın mümkün olmadığını açıkladı.

İddia Makamı davasını ispatlayamadı

Duruşma sırasında pek çok tanık dinlenip 30’u aşkın kanıt sunulduğu davada Yargıç Esendağlı, polisin soruşturmasında da eksikliklerin bulunduğunun açık olduğunu söyledi. Ağır Ceza Mahkemesi Heyeti Başkanı Melek Esendağlı, İddia Makamı’nın sanık Denktaş Bey’in 1 kilo 199 gram 810 miligram ağırlığındaki Sentetik Cannabionoid türü uyuşturucu maddeyi ithal ettiği, tasarrufunda bulundurduğu ve konu uyuşturucu maddeyi Orbay Akbaşak’a verdiği olguların makul şüpheden ari ispat edemediğini belirtti. Esendağlı yaklaşık 2 buçuk saat okuduğu kararının sonunda sanık Denktaş Bey’in aleyhine getirilen “Kanunsuz uyuşturucu madde ithali”, “Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu” ve “Kanunsuz uyuşturucu madde verme” davalarından beraatine karar verdi.

Mutluluk pozu verdiler

Aleyhindeki davalardan suçsuz bulunduğu açıklanan Denktaş Bey mahkeme salonundan çıkarak özgürlüğüne kavuştu. 14 aydan bu yanı tutuklu yargılanan sanık, çıkışta avukatı Emre Kadri ve avukat Batur Sağlamer ile gazetecilere mutluluk pozları verdiler.

Akbaşak’ın ifadesi yakalatmıştı

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri 4 Ekim 2015 tarihinde Atlılar-Yıldırım köyleri arasında Atlılar köyü çıkışında uyuşturucu alışverişi yapılacağını öğrenmeleri üzerine pusu görevine başladı. Bu davada geçtiğimiz ayarda yargılanarak 7 yıl hapis cezasına mahkum edilen sanık Orbay Akbaşak aracı ile söz konusu bölgeye giderek elindeki 3 ayrı poşeti ağacın altına bırakmak üzereyken tutuklanıp olay yerinde Orbay Akbaşak’tan yapılan soruşturmada ise daha fazla uyuşturucunun olduğu öğrenildi. Diğer uyuşturucu maddeleri Sandallar-Muratağa ve Alaniçi yazılı tabela altına bıraktığının öğrenilmesi üzerine konu kavşağa gidilerek uyuşturucu maddeler bulundu, Narkotik ekiplerin yürüttüğü soruşturma kapsamında ise polise gönüllü ifade veren Orbay Akbaşak uyuşturucu maddeleri sanık Denktaş Bey’in direktifi ile Beyarmudu Kara Giriş Kapısı’ndan Pile’ye geçerek aldığını ve KKTC’ye ithal ettiği yönünde itirafta bulundu. Sanık Denktaş Bey ise aleyhindeki suçlama nedeni ile 20 Ekim 2015 tarihinde tespit edilerek tutuklandı.