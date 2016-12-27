27 Aralık 2016

  • search
Son Dakika
Başlangıç
Sağlık

Stresinizi azaltmak için bunu yapın!

Tarih:
Bir yorum bırakın
8 Görüntüleme
Stresinizi azaltmak için bunu yapın!
Haber İçi Üst

Bu teknikleri sakinleşmek ve iç dengenizi sağlamak için her gün uygulayın.

Zihninizi rahatlatmak için avucunuzun merkezine baş parmağınızla hafif bir baskı uygulayın. En az 1 dakika bekletin.

Vücutta yaşam enerjisini toplamak için bir elinizle diğer elinizdeki parmağı kavrayın. Bütün parmakları sırasıyla 1-2 dakika tutun. Damar atışı hissediyorsanız işe yarıyor demektir.

sesdsd

Baş parmak (Endişe) : Endişe gibi duygularla savaşmaya yardımcı olur.

İşaret parmağı (Korku) : Korkuyla baş etmeye yardımcı olur.

Orta parmak (Öfke) : Öfke ve kırgınlığı kontrol etmeye yardımcı olur.

Yüzük parmağı (Mutsuzluk) : Depresyon ve üzüntüyle savaşmaya yardımcı olur, daha kararlı olmayı sağlar.

Serçe parmak (Öz saygı) : Kaygıyı azaltır, optimist ve özgüvenli davranmaya yardımcı olur.

FACEBOOK YORUMLARI
Haber İçi Orta

Yazar Hakkında

Havadis Gazetesi

Benzer yazılar

Haber İçi Alt
Powered by Maç Sonuçları & Canlı Skor Mobil