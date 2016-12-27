Stresinizi azaltmak için bunu yapın!

Bu teknikleri sakinleşmek ve iç dengenizi sağlamak için her gün uygulayın.

Zihninizi rahatlatmak için avucunuzun merkezine baş parmağınızla hafif bir baskı uygulayın. En az 1 dakika bekletin.

Vücutta yaşam enerjisini toplamak için bir elinizle diğer elinizdeki parmağı kavrayın. Bütün parmakları sırasıyla 1-2 dakika tutun. Damar atışı hissediyorsanız işe yarıyor demektir.

Baş parmak (Endişe) : Endişe gibi duygularla savaşmaya yardımcı olur.

İşaret parmağı (Korku) : Korkuyla baş etmeye yardımcı olur.

Orta parmak (Öfke) : Öfke ve kırgınlığı kontrol etmeye yardımcı olur.

Yüzük parmağı (Mutsuzluk) : Depresyon ve üzüntüyle savaşmaya yardımcı olur, daha kararlı olmayı sağlar.

Serçe parmak (Öz saygı) : Kaygıyı azaltır, optimist ve özgüvenli davranmaya yardımcı olur.