Stephen Hawking uzaya gidiyor

Ünlü İngiliz evrenbilimci ve fizik profesörü Stephen Hawking, iş adamı Richard Branson’ın uzay aracıyla seyahat edeceğini açıkladı.

İngiltere’de bir televizyon programına konuşan dünyanın önde gelen bilim insanlarından Hawking, uzaya yolculuk yapabileceğini hiçbir zaman hayal edemediğini söyleyerek, “Branson ne zaman ki bana Virgin Galactic’te bir koltuk teklif etti, hemen ‘Evet’ dedim” diye konuştu.

Richard Branson’ın sahibi olduğu Virgin Havayolları Virgin Galactic adında bir uzay gemisi inşa ediyor. Şirket uzaya yolcu taşıyacak.

Hawking röportajda, üç çocuğunun kendisine büyük bir neşe verdiğini, uzaya yolculuk etmenin ise mutluluğu getireceğini söyledi.

‘TRUMP’IN ABD’SİNE GİREBİLİR MİYİM BİLMİYORUM’

Stephen Hawking, Donald Trump’ın yönettiği bir ABD’de bundan sonra isteneceğinden ise emin olamadığını belirtti.

“ABD’ye tekrar gidip diğer bilim insanlarıyla konuşmayı çok isterdim ama artık hoş karşılanmayabilirim diye korkuyorum” diyen Hawking, Trump’ın seçmenlerini memnun etmek adına daha sağa ve otoriter bir dile kayabileceğini söyledi.

Hawking, 2009 yılında dönemin ABD Başkanı Barack Obama’dan başkanlık madalyası almıştı.

İŞÇİ PARTİSİ LİDERİ CORBYN’İ ELEŞTİRDİ

Ünlü bilim insanı aynı zamanda İngiltere’de İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn’i de eleştirdi.

Hawking, Corbyn’in öyle olmadığı halde kendini aşırı solcu gösterdiğini, bu yüzden hiç seçim kazanamayacağını söyledi. Ancak yine de İşçi Partisi’ne destek vereceğini ekledi.

ALS (Amyotrofik Lateral Skleroz) hastalığı olan dahi fizikçi yapay zeka teknolojisi aracılığıyla konuşabiliyor.

Intel’e ait bir akıllı telefon klavye uygulaması olarak çalışan bu teknoloji, Prof. Hawking’in ne düşündüğünü anlayabiliyor ve kullanmak isteyebileceği kelimeleri önerebiliyor.