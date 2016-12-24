24 Aralık 2016

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Star Wars’ın Prenses Leia’sı Carrie Fisher uçakta kalp krizi geçirdi

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Star Wars’ın Prenses Leia’sı Carrie Fisher uçakta kalp krizi geçirdi
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Star Wars filminde (Yıldız Savaşları)  Prenses Leia Organa’yı canlandıran Amerikalı oyuncu Carrie Fisher, İngiltere’den ABD’ye dönerken uçakta kalp krizi geçirdi. Carrie Fisher’ın durumu ciddi

 

Carrie Fisher, George Lucas’ın klasikleşmiş efsane bilim-kurgu serisi Star Wars’ın A New Hope (1977), The Empire Strikes Back (1980), Return of the Jedi (1983) ve The Force Awakens (2015) filmlerinde Prenses Leia Organa karakterini canlandımıştı.

60 yaşındaki ünlü oyuncunun İngiltere’nin başkenti Londra’dan ABD’nin Los Angeles kentine giden uçakta kalp krizi geçirdiği öğrenildi.

Uçak Los Angeles’a iner inmez ambulansla hastaneye kaldırılan Fisher’in durumunun kritik olduğu bildirildi.

PAUL SİMON’LA EVLENMİŞTİ

Aynı zamanda senaryo yazarlığı da yapan oyuncu, Yıldız Savaşları’nın yanı sıra ‘Cazcı Kardeşler’, ‘Hannah ve Kız Kardeşleri’, ‘Charlie’nin Melekleri’ gibi filmlerde rol almıştı.

Fisher, ünlü şarkıcı Paul Simon ile de bir yıl evli kalmıştı.

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Havadis Gazetesi

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