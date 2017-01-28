Spor basınında yeni soluk

Kıbrıs Türk spor basınında yeni bir internet sayfası yayın hayatına başladı. www.fotoevliya.com önceki gün Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği’nde (KTSYD) düzenlenen tanıtım gecesinde hizmete girdi

Kıbrıs Türk spor basınında yeni bir internet sayfası yayın hayatına başladı.

www.fotoevliya.com önceki gün Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği’nde (KTSYD) düzenlenen tanıtım gecesinde hizmete girdi.

Ülke sporunda gerçekleştirilmekte olan birçok spor branşlarından fotoğrafların güncel olarak yer alacağı sitede ayrıca fotoğraf satışı da gerçekleştirilecek.

Tanıtım gecesinde bir konuşma yapan internet sayfasının sahibi Hüseyin Evliya, “İnternetteki gelişmeleri takip etmemek ve kayıtsız kalmak olmazdı” dedi.

Başta babası Mustafa Evliya olmak üzere kendisine destek verenlere teşekkür eden Evliya, sitenin tanıtımını geceye katılan spor yazarlarına yaptı. Tanıtım gecesi düzenlenen kokteylle son buldu.