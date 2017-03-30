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30 Mart 2017

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SpaceX uzay tarihini değiştirmeye hazırlanıyor

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SpaceX uzay tarihini değiştirmeye hazırlanıyor
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Tesla’nın kurucusu Elon Musk’ın sahibi olduğu SpaceX firması daha önce fırlatılan bir roketi yeniden uzaya göndererek büyük bir başarıya imza atmaya hazırlanıyor.

ABD merkezli uzay taşımacılığı şirketi SpaceX, insanlığın evrenle ilişkisine yeni bir boyut katmaya hazırlanıyor.

Elektrikli otomobil üreticisi Elon Musk’ın sahibi olduğu SpaceX yeniden kullanılabilir olduğunu belirttiği roketini uzaya gönderecek.

Normalde uzaya gönderilen roketler tek kullanımlık olarak kullanılıyor.

SpaceX 11 ay önce uzaya fırlattığı roketini yeniden Türkiye saatiyle yarın 01.37’de gönderecek.

SpaceX bunu başarırsa uzay araştırmaları milyonlarca dolar kara geçmiş olacak.

Yüz milyonlarca dolara imal edilen roketlerin sadece bir kere kullanılması yeni araştırmalara kaynak yaratılmasını zorlaştırıyordu.

Daha önce fırlatılması planlanan rocketin kalkışı Eylül 2016’da SpaceX’in başka bir roketinin fırlatma esnasında patlaması nedeniyle ertelenmişti.

Amazon’un sahibi Jeff Bezos’un uzay şirketi Blue Origin uzaya kısa yolculuklar yapan kapsülleri başarıyla fırlatmıştı.

Blue Origin uzaya beş kez başarıyla gidip geldi.

Ancak ilk defa bir roketin yeniden fırlatılması uzay sanayisini heyecanlandırmış durumda.

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