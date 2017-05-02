SpaceX ilk kez ABD ordusu için casus uydu fırlattı

Merkezi California eyaletindeki Hawthorne kentinde bulunan SpaceX şirketi, dün fırlatılan NROL-76 adlı uydunun başarılı bir biçimde yörüngeye yerleştirildiğini açıkladı

SpaceX’in kurucusu Elon Musk, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “NRO casus uydusunun fırlatılışı ve yörüngeye yerleştirilmesi başarıyla tamamlandı.” ifadelerini kullandı

Şirket, ulusal güvenlik nedeniyle uyduyla ilgili herhangi bir bilgi vermedi.

Pazar günü fırlatılması planlanan uydunun uzaya gönderilmesi, olumsuz hava koşulları nedeniyle pazartesiye ertelenmişti.

SpaceX şirketi, 2015’te ABD ordusuyla iş birliği yapmak için anlaşma imzalamıştı.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı, şirketin askeri ve istihbarat uyduları fırlatmasına onay vermişti.

Orduya ait askeri ve istihbarat uydularını 2006’dan bu yana Lockheed Martin ve Boeing şirketleri tarafından kurulan ortak girişim fırlatıyordu.

Elon Musk tarafından 2002’de kurulan SpaceX, Amerikan uzay mekiklerinin 2011’de emekliye ayrılmasının ardından Uluslararası Uzay İstasyonu’na (UUİ) ikmal yapılması için Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) ile anlaşma imzalamıştı.

SpaceX Mart ayının sonunda fırlattığı Falcon 9 roketiyle bir ilke de imza atmıştı.

Şirket daha önce kullanılmış bir roketle başarılı bir şekilde uzaya haberleşme uydusu fırlatmıştı.