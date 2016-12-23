23 Aralık 2016

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Soyunma odaları tamam

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Soyunma odaları tamam
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Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’ndaki soyunma odalarının yenileme çalışmaları tamamlandı

Spor Dairesi’ne bağlı Lefkoşa Atatürk Spor Kompleksi içerisinde yer alan Atatürk Spor Salonu’nda soyunma odaları ile ilgili yapılan yenileme çalışmaları tamamlandı.

Spor Dairesi Müdürü Hüseyin Cahitoğlu ile birlikte Müdür Muavini Mustafa Sütçü Atatürk Spor Salonu’na giderek soyunma odalarını inceledi.

Soyunma odalarındaki çalışmanın kısa sürede tamamlandığını belirten Spor Dairesi Müdürü Hüseyin Cahitoğlu, salonla ilgi bir takım çalışmaların daha bulunduğunu, bunlarında Ocak ayından itibaren süratle yapılacağını belirtti.

Yenilenen soyunma odalarında engelli sporcularımızın da göz önünde bulundurulduğunu belirten Cahitoğlu, yeni senede çalışmaların aralıksız devam edeceğine değindi.

soyunma odaları

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