Soygun ve hırsızlıkla suçlanıyor

Girne’de 1 saat ara ile hırsızlık ve soygun suçu işlediği iddiasıyla gözaltına alınan Soner Çimen dün mahkemeye çıkarıldı

Nadire BAHADİ

Girne’de dün 1 saat ara ile hırsızlık ve soygun suçları meydana geldi.

Saat 19:30’da Nuray Tekin Aydemir’e ait yolcu koltuğunda bulunan çanta, cüzdan ve paralar Aydemir’in aracına bindiği sırada çalınırken, saat 20:20’de ise Tebrana Partenadze’nin ise ağzını kapatan şahıs Partenadze’nin elindeki çantası ve çanta içindeki eşyalarını alıp kaçtı.

Polis Partenadze ve Aydemir’in polise yaptığı şikayet üzerine başlattığı soruşturma sonucu Soner Çimen isimli şahsı tutukladı.

Çimen dün “Sirkat” ve “Soygun” suçlaması ile Girne Kaza Mahkemesi’nde yargıç karşısına çıkarılarak soruşturma amaçlı aleyhine 3 gün tutukluluk süresi temin edildi.

Yolcu koltuğundan çantayı çaldı, kaçtı

Olayın soruşturmasını yürüten polis memuru Mustafa Özmüezzin mahkemede verdiği ifadesinde, zanlı Soner Çimen’in 31 Mart’ta Girne Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nda Nuray Tekin Aydemir’in cadde de park halindeki HK 433 plakalı aracına bindiği sırada aracın yolcu koltuğuna koyduğu 250 TL değerindeki çantasını, çanta içindeki 50 TL değerindeki para cüzdanı ve 170 TL’yi arabanın kapısını açıp çaldığını söyledi.

Zanlı Çimen’in caddede bulunan şahıslar tarafından fark edilip takip edilmesi üzerine Aytekin’e ait eşyaları attığı, koşarak kaçtığı sırada ise kendine ait güneş gözlüğü ve cep telefonunu da olay yerine düşürdüğü öğrenildi.

Partenadze’nin ağzını kapatıp, elindeki çantayı aldı

Soruşturmayı yürüten polis memuru zanlı Soner Çimen’in saat 20:20 sıralarında da Karakız Sokak’ta bulunan bir apartman girişinde de Tebrana Partenadze’nin ağzını kapatıp fiziki şiddet uyguladıktan sonra Partenadze’nin elindeki bin TL değerindeki çantasını, cep telefonunu, para cüzdanı ile makyaj malzemelerini çalarak soygun suçu işlediğini kaydetti.

Çalınan eşyalar olay yerinin 200 metre ilerisindeki otluk alanda bulunurken, zanlı aynı gün polis tarafından tutuklandı.

Polis memuru Özmüezzin mahkemede soruşturmanın yeni başladığına ve aranan eşyaların olduğuna dikkat çekerek 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.