Soyer’den Döviz Önerisi

CTP Milletvekili Ferdi Sabit Soyer, döviz krizinin de etkisiyle oluşan olumsuzlukları dile getirerek piyasada ortaya çıkan sorunları dile getirdi.

Dolar kurunun sabitlenmesi gerektiğine işaret eden Soyer, dövizin yükselişinin durmasını beklerken sektörlerin zam yapmaktan geri kalmadığını söyledi. Soyer, Maliye Bakanlığı sayfasının güncellenmesini talep ederek devletin gelirlerini ve yapılanları herkesin görebilmesi, verilere ulaşılabilmesini istedi.

ÖZGÜR: “DÖVİZ KRİZİNİ ATLATMAYA YARAYACAK ÇALIŞMALARI DESTEKLEMEYE HAZIRIZ”

CTP Milletvekili Birikim Özgür, bu tasarıyı destekleyeceklerini belirterek, kamu alacaklarının elektronik ortamda da tahsil edilebilmesine olanak sağladığını ve yasaya tecil şansı da tanıyan düzenleme yapıldığını söyledi.

Dövizdeki yükselişin olumsuz etkilerinden bahseden Özgür, bu konuda tüm uyarılarına rağmen hiçbir çalışma yapılmadığını ve krizin en az zararla nasıl atlatılacağıyla ilgili çalışmaları da desteklemeye hazır olduklarını kaydetti.

Geçmiş döviz yükselişlerinde uygulamaya konan tedbirlere örnekler veren Özgür, TC’yle imzalanan ve Genel Kurul’da okunan protokollerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.