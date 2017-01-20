20 Ocak 2017

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‘Soul Stuff’lı açılış

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‘Soul Stuff’lı açılış
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Soul Stuff”ın solisti Alper Cengiz, yepyeni bir mekanla işletmeciliğe soyundu. “The Soulist Coffee and Music House”  kapılarını kendi grubu olan “Soul Stuff” konseri ile bu gece  resmi olarak açıyor.

Gecede The Soulist’ in kurucusu Alper Cengiz’in solisti olduğu Türkiye’nin en tanınmış Soul ve Rock’n Roll grubu Soul Stuff , performanları ile izleyenlerin nabzını yükseltecek.

Alsancak’ta bulunan mekanın açılış gecesinde rezervasyon kabul edilmeyecek ve girişten ücret de alınmayacak.

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Havadis Gazetesi

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