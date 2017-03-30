Sosyalist gençler Arjantin’den seslendi: Liderler masaya

CTP Gençlik Örgütü gözlemci olarak üye bulunduğu Uluslararası Sosyalist Gençler Birliği’nin (IUSY) Arjantin’de düzenlenen Dünya Konseyi’ne katıldı.

CTP Gençlik Örgütü gözlemci olarak üye bulunduğu Uluslararası Sosyalist Gençler Birliği’nin (IUSY) Arjantin’de düzenlenen Dünya Konseyi’ne katıldı. Dış İlişkiler Sekreteri Barış Önel’in katıldığı konseye dünyanın yüzden fazla ülkesinden çeşitli gençlik örgütleri katıldı. Toplantıda dünya demokrasisi, gençlik sorunları, solun dünyada yaşadığı kriz ve bu krizin nasıl aşılabileceği konuları ele alındı. Toplantıda ayrıca Kıbrıs Sorununun çözümüne yönelik tam destek kararı alınarak liderlere bir an önce masaya dönme çağrısı yapıldı ve tüm dünya gençlik örgütleri tarafından kabul edilen metin onaylandı.

SLOGAN: SINIRLAR ÖTESİ POLİTİKA

CTP Gençlik Örgütü Dış İlişkiler Sekreteri Barış Önel burada yaptığı konuşmada amaçlarının dünya sosyalist gençlik örgütleri ile bağlarını sıkılaştırmak ve uluslararası alanda Kıbrıs Sorununu, Kıbrıslı Türklerin perspektifinden anlatarak sürecin çözümüne katkı sağlamak olduğunu belirtti. Önel, konseyin bu toplantısının sloganı olan, ‘Sınırlar Ötesi Politika’ ile Kıbrıs’ın yeniden bir bütün olabilmesi için çalıştıklarını ifade etti. Dünyadaki sosyalist politikaların takibinin önemini vurgulayan Önel, yeni ve ilerici bir politika üretiminin ancak tüm dünyadaki örnekler göz önünde bulundurularak yapılabileceğinin altını çizdi. Önel, Kıbrıs konusu özelinde popülizmin ve milliyetçiliğin halklar arasındaki ilişkileri nasıl zarara uğrattığını ve bu noktada tüm dünyada popülizme karşı yapılan mücadeleyi nasıl ilerletebileceklerinin yollarının aranmasının gerektiğini dile getirdi.

BARIŞ EĞİTİMİ VE İKİ TOPLUMLU ETKİNLİKLER ÖNEMLİ

Toplantıda Kıbrıs Sorununun çözümüne yönelik tam destek kararı alınarak tüm dünya gençlik örgütleri tarafından kabul edilen bir metin onaylandı. Metinde iki toplum liderinin birbirlerine harita sunmasının önemine işaret eden IUSY üyesi gençlik örgütleri, BM parametreleri altında iki toplumlu, iki bölgeli, siyasi eşitliğe dayalı bir federasyonun Kıbrıs için en uygun çözüm olduğunu vurguladı. Metinde Kıbrıs’ın iki tarafının da milliyetçilik ve popülizm tarafından ayrılıkçılığı körükleyen politikalara itildiğini anımsatan gençler, Kıbrıs Sorununun çözümünün bölge demokrasileri ve barışına katkı sağlayacağını dile getirerek barış eğitiminin ve iki toplumlu etkinliklerin önemine değindi. Gençler bir an önce liderlerin masaya dönmesi için çağrıda bulundu.

VİCDANİ RET YASALLAŞMALI

IUSY, aynı zamanda adanın iki yakasında da bulunan “zorunlu askerlik” hizmetinin insan haklarına aykırı olduğunu ve vicdani reddin yasallaşması gerektiğine işaret etti. Liderlere çağrı yapan IUSY, popülist kararların arkasına saklanmadan iki tarafın da hassasiyetlerine saygı göstererek sürecin yeniden başlatılması ve çözüme ulaşılması için tüm desteklerinin ada halklarıyla olduğunu belirtti.