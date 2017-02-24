Sosyal medyada video paylaştı tutuklandı

Baf’ta 29 yaşındaki bir avukat Baf Hastanesi’nin videosunu sosyal medyada paylaştığı gerekçesiyle tutuklandı.
Paylaşılan 9 dakikalık videoda hastane personelini eleştiren avukat, sağlık personelinin eksikliğinden ve yardımcı olmayışından şikayet ediyor.
Polis, özel hayatın ihlal edildiği gerekçesiyle videoyu yayınlayan genç avukatı tutukladı. Rum kaynaklı haberlerde avukatın tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı bildirildi.
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