“Sonuç başımızın tacıdır”

Başbakan Binali Yıldırım, anayasa referandumundaki oyunu İzmir’in Menderes ilçesindeki Gölcükler Adnan Olcay Ortaokulu’nda kullandı.

Okul bahçesinde selamladığı vatandaşlarla bir süre sohbet eden Yıldırım, 3 yaşındaki Melisa Acar’ı kucağına alarak sevdi ve oyuncak hediye etti.

Okula girerek bir süre sandık görevlileriyle de sohbet eden Yıldırım, “1085” nolu sandıkta oyunu kullandı.