En Üst

16 Nisan 2017

  • search
Son Dakika
Başlangıç
Dünya
Türkiye

“Sonuç başımızın tacıdır”

Tarih:
Bir yorum bırakın
16 Görüntüleme
“Sonuç başımızın tacıdır”
Haber İçi Üst
Paylaş3
+1
Paylaş
Pin

Başbakan Binali Yıldırım, anayasa referandumundaki oyunu İzmir’de kullandı. Kısa bir açıklama yapan Yıldırım, “Çıkacak sonuç ne olursa olsun başımızın tacıdır” dedi.

 

Başbakan Binali Yıldırım, anayasa referandumundaki oyunu İzmir’in Menderes ilçesindeki Gölcükler Adnan Olcay Ortaokulu’nda kullandı.

Okul bahçesinde selamladığı vatandaşlarla bir süre sohbet eden Yıldırım, 3 yaşındaki Melisa Acar’ı kucağına alarak sevdi ve oyuncak hediye etti.

Okula girerek bir süre sandık görevlileriyle de sohbet eden Yıldırım, “1085” nolu sandıkta oyunu kullandı.

Facebook Yorumları
0
BeğenBeğen
0
MuhteşemMuhteşem
0
HahahaHahaha
0
İnanılmazİnanılmaz
0
ÜzgünÜzgün
0
KızgınKızgın
Teşekkürler!
Paylaş3
+1
Paylaş
Pin
Haber İçi Orta
Etiketler:

Yazar Hakkında

Havadis Gazetesi

Benzer yazılar

Haber İçi Alt
Powered by Maç Sonuçları & Canlı Skor Mobil

Skull King