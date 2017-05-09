Soner Olgun hız kesmiyor  

SAZINI ELİNE ALDI: Ünlü sanatçı Soner Olgun Girne’deki sazlı sözlü konserleriyle hayranlarını üzerine çekmeyi sürdürüyor

Soner Olgun, Merit Park Otel’in eğlence merkezi Letafet Bar’da her hafta olduğu gibi cumartesi gecesi sevenleriyle buluştu. Mekan yine Soner Olgun müdavimleri ile doldu taştı. Misafirler yine sabahın ilk ışıklarına kadar eğlendiler.

Her zaman olduğu gibi geçmişten bugüne dillerden düşmeyen eserleri seslendiren Olgun geniş repertuarı ile dinleyenlere kimi zaman duygu dolu anlar yaşattı, kimi zaman da onları eğlencenin doruklarına ulaştırdı.

Her anı birbirinden güzel geçen konserde sanatçının ve eşinin muhteşem düetleri eğlenceyi romantizmin doruklarına taşıdı. Sıcak ve samimi bir atmosferde eğlenen konuklar, bol bol muhabbet ederken masalarındaki Chivas Regal viskiyle de keyiflerine keyif kattı.