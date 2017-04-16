Son yolcular Mesarya ve Denizli

2016-2017 futbol sezonunda Kırmızı ve Beyaz olmak üzere 2 ayrı grupta oynanan 1. Lig’e veda eden son iki takım Play-Out maçlarının ardından belirlendi

MESARYA SON SIRADA KALDI:

Kırmızı Grup’ta dün oynanan son maçlarda Hamitköy, ligde kalmayı ikinci maçlar sonunda garantileyen Mehmetçik’i 7-0 mağlup ederek düşmekten kurtuldu. Akova ise Mesarya’yı 2-0 mağlup ederek ligde kalmayı başarırken Mesarya son sırada yer aldı ve BTM Ligi’ne düşmüş oldu

DENİZLİ KAZANARAK DÜŞTÜ:

Beyaz Grupta dün yapılan son maçlarda Girne Halk Evi ligde kalmayı garantileyen Doğancı’yı 3-1 mağlup ederek ligde kaldı. Denizli ise ligde kalmayı garantileyen Bostancı Bağcıl’ı 2-0 mağlup etmesine rağmen son sıradan kurtulamadı ve BTM’ye düştü

1.Lig Play-Out gruplarında son maçlar dün oynandı ve BTM’ye düşen takımlar belirlendi.

2016-2017 futbol sezonunda Kırmızı ve Beyaz olmak üzere 2 ayrı grupta oynanan 1. Lig’e veda eden son iki takım Mesarya ve Denizli oldu.

Kırmızı Grup’ta Mesarya düştü

Bu sezon 10 takımla oynanan 1.Lig Kırmızı Grup’ta normal sezonu son iki sırada noktalayan Düzkaya ve Dipkarpaz direk olarak BTM’ye düşmüştü.

Kırmızı Grup’ta bir alt lige düşecek son takımı Play-Out maçları belirledi.

Dün oynanan son maçlarda Hamitköy, ligde kalmayı ikinci maçlar sonunda garantileyen Mehmetçik’i 7-0 mağlup ederek düşmekten kurtuldu.

Akova ise Mesarya’yı 2-0 mağlup ederek ligde kalmayı başarırken Mesarya son sırada yer aldı ve BTM Ligi’ne düşmüş oldu.

Beyaz Grup’ta Denizli yolcu oldu

Bu sezon 11 takımla yapılan 1.Lig Beyaz Grup’ta ise normal sezon sonunda son üç sırada kalan Tatlısu, Karşıyaka ve Serdarlı direk olarak BTM’ye düşen takımlar olmuştu.

Beyaz Grupta da bir alt lige gidecek son takımı Play-Out maçları sonunda belli oldu.

Dün yapılan son maçlarda Girne Halk Evi ligde kalmayı garantileyen Doğancı’yı 3-1 mağlup ederek ligde kaldı.

Denizli ise ligde kalmayı garantileyen Bostancı Bağcıl’ı 2-0 mağlup etmesine rağmen son sıradan kurtulamadı ve BTM’ye düştü.

Toplam 7 takım 1.Lig’e veda etti

Bu sezon iki ayrı grupta geçiş sezonu olarak oynanan 1.Lig’e toplam 7 takım veda etti.

Normal sezon ve Play-Out maçlarıyla birlikte Düzkaya, Dipkarpaz, Mesarya, Tatlısu, Karşıyaka, Serdarlı ve Denizli ligden düştü. 7 takım önümüzdeki sezon BTM Ligi’nde mücadele edecek. 1. Lig ise gelecek sezon 16 takımla tek lig şeklinde oynanacak.

1.Lig Kırmızı Grup Play-Out 3. Maçları

Hamitköy-Mehmetçik: 7-0

Akova-Mesarya: 2-0

1.Lig Beyaz Grup Play-Out 3. Maçları

Doğancı-Girne Halk Evi: 1-3

Bostancı Bağcıl-Denizli: 0-2

Kırmızı Grup Puan Durumu

Takımlar O G B M A Y AV P

1.Hamitköy 3 1 1 1 13 7 6 18

2.Akova 3 1 2 0 11 9 2 18

3.Mehmetçik 3 1 1 1 7 12 -5 17

4.Mesarya 3 1 0 2 3 6 -3 15

NOT: (Play-Out Grubu’na Hamitköy (13,5) 14, Mehmetçik 13, Akova 13, Mesarya 12 puanla başladı)

Beyaz Grup Puan Durumu

Takımlar O G B M A Y AV P

1.B. Bağcıl 3 2 0 1 9 6 3 18

2.G.H. Evi 3 1 1 1 6 8 -2 17

3.Doğancı 3 1 0 2 6 6 0 16

4.Denizli 3 1 1 1 3 4 -1 15

NOT: (Play-Out Grubu’na Doğancı (12,5) 13, G.Halk Evi (12,5) 13, B.Bağcıl (11,5) 12, Denizli (10,5) 11 puanla başladı)