Son toplarda hata yaptık

Girne Üniversitesi 3 haftalık galibiyet serisine Beşiktaş karşısında son verdi.

Tonguç KOTAK

Maça öyle bir giriş yaptı ki Girne, “ben bu maçı almasam da olur” havasındaydı.

İlk periyotta savunması aksayan, adam kaçıran Girne, daha sonra Merve Aydın’ın devreye girmesi ile oyunda etkili olmaya başladı.

İlk yarının sonlarına doğru eline öne geçecek fırsatları yakalasa da, Beşiktaş saha avantajını kullanarak devreyi önde bitirdi.

İkinci yarıya karşılıklı basketlerle girildi ancak Girne savunmada yaptığı hatalarla farkın 14 sayıya kadar çıkmasını engelleyemedi. Ancak oyunun ortalarında hem savunma hem de Pondexter, Merve ve Knezevic’le sayılar bularak farkı 6 sayıya kadar indirdi.

Turkuaz beyazlılarda Sırp pivot Tijana’nın erken faul problemine girdikten sonra oyuna konsantre olamaması ribaunt sorunu yaşattı.

Girne Üniversitesi son bölümde farkı 1’e kadar indirse de öne geçmesine Beşiktaş izin vermedi.

Son bölümde ise acele yapılan atışlar sonuç vermeyince Girne alabileceği bir maçı kaybetti.

Üç haftalık seri dün akşam bitti ve hafta sonu AGÜ maçı zor olacak.