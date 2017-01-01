Son sözü Mapfree söyledi: 84-87

KERCEM – SERCEM A.Ş:

Basketbol Büyük Erkekler Ligi’nde son anları büyük çekişmeye sahne olan maçta Mapfree’yi galibiyete götüren basketleri Kercem – Sercem kardeşler atarken, Girne yaptığı basit hataların faturasını maçı kaybederek ödedi

Yer: NEU RA 25 Spor Salonu

Hakemler: Ahmet Maslakçı ***, Serdar Kiracıoğlu **

Girne Üniversitesi: Diyar ** (5), Burak ** (2), Hamit * (3), Ahmet Dağer *** (14), Mert * (6), Wanakota ** (8), Ferit *, Crockett **** (41)

Mapfree: Mustafa *, Warner *** (27), Kercem *** (22), Sercem *** (12), Hakan *, Champaigne *** (23), Bert *, Hasan * (3)

1.periyot: 24-17

İlk yarı: 33-39

3.periyot: 59-61

Kıbrıs Vakıflar Bankası Basketbol Büyük Erkekler Ligi’nde devrenin son maçında Mapfree deplasmanda Girne Üniversitesi’ni çekişmeli bir maç sonunda 87-84 mağlup etti.

Baştan sona büyük çekişmeye sahne olan maça Girne daha iyi başlayarak Crockett’ın basketleri ilk periyotu 24-17 önde bitirdi.

İkinci periyotta savunmada rakibine kolay sayı imkanı tanımayan Mapfree hücumda da Kercem ve Warner’la etkili oldu. Bu bölümde rakibinin sadece 9 sayı atmasına izin veren Mapfree ilk yarıyı 39-33 önde geçti.

İkinci yarıya iki takım da etkili başladı. Girne, Crockett ve Ahmet Dağer ile etkili olurken, Mapfree ise Warner ve Champaigne’le karşılık verdi. Bu bölüm 61-59 Mapfree’nin üstünlüğünde kapandı.

Maçın son bölümü büyük çekişmeye sahne oldu. Mapfree uzun süre önde götürdüğü maçta kontrolü Girne’ye kaptırdı ve turkuaz beyazlılar son bölüme önde girdi. Oyunun son 50 saniyesinde ise devreye Kercem – Sercem kardeşler girerek Mapfree’nin maçı 87-84 kazanmasını sağlayan oyuncular oldular.

Mapfree ile Girne Üniversitesi ligin ilk yarısını 9’ar puanla tamamladılar.