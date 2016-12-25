Son sözü Göçmen söyledi: 2-3

İlk yarıda 4 golün atıldığı 1.Lig Kırmızı Grup mücadelesinde Göçmenköy 80. dakika golüyle Düzkaya’yı evinde mağlup etti

Yer: Çatalköy Nihat Bağcıer Stadı

Hakemler: İhsan Payas, Mehmet Tarım, Sertan Alkın

Düzkaya: Mehmet, Enver, İbrahim, Onur, Serkan, Serdar, Salih, Tolga, Umar, Cemal (Dk.75 Hüseyin), Can

Göçmenköy: Okan, Engin, Salim, Umut, Mehmet Baykent, Ali (Dk.55 Mehmet Gezer), Cemal, Ender, Arda, Murat (Dk.85 Suat), Kemal (Dk.70 Sabri)

Goller: Dk.25 Tolga, Dk.36 Serdar (Düzkaya) – Dk.35, Dk.37 Murat, Dk.80 Mehmet Gezer (Göçmenköy)

Coşkun KUTAY

K-Pet 1.Lig Kırmızı Grup mücadelesinde Göçmenköy deplasmanda Düzkaya’yı 3-2 mağlup etti.

5.dakikada İbrahim Eker’in ceza alanı içerisinde dönerek attığı şutta top, üst direğin üzerinden auta çıktı.

25.dakikada Göçmenköy müdafaasının topu birbirlerine bırakmalarından yararlanan Tolga, ceza alanı içerisinden yaptığı rahat bir vuruşla Düzkaya’yı 1-0 öne geçiren golü attı.

35.dakikada Serkan Zeyin’in kademe hatasını değerlendiren Murat, güzel bir plase ile Göçmenköy’ü 1-1’lik skora taşıdı.

36.dakikada Tolga’nın ortasında defans oyuncularından seken top, ceza alanı yayı üzerinde bulunan Serdar’ın güzel vuruşu ile Göçmenköy fileleriyle buluştu ve skor 2-1 oldu.

37: Salim’in kullandığı serbest vuruşta topu önünde bulan Murat, akıllı bir vuruşla skoru 2-2 yaptı.

İlk devre 2-2 berabere sona erdi.

50.dakikada Mehmet Baykent’in uygun pozisyonda yaptığı kafa vuruşunda top, kale direğinin üstünden auta çıktı.

75.dakikada Arda’nın ceza sahası dışından attığı sert şutu, kaleci Mehmet önledi.

80.dakikada Salim’in ceza alanı içerisine yaptığı serbest vuruşta, kale sahası içerisinde topu kontrol edip Düzkaya kalesine gönderen Mehmet Gezer, takımını 3-2 öne geçirdi.

Karşılaşma 3-2 Göçmenköy üstünlüğünde sona erdi.