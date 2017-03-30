Son söz Yüksek Mahkeme’nin

Girne Ağır Ceza Mahkemesi fetüs davası ile ilgili kararını verse de, süreç henüz bitmedi. Savcılık da sanık avukatları da Yüksek İdare Mahkemesi’ne başvuru için çalışma başlattı

SADECE TUNÇBİLEKLER: Ada Hospital sahipleri Verda- Mehmet Ali Tunçbilek çifti dışında, Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nin “fetüs kararından” memnun olan yok. Savcılık hastane sahiplerinin serbest kalmasına, diğer sanık avukatları ise verilen cezalara itiraz edecek

HERKES İSTİNAFA GİDİYOR: Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararının ardından, savcılık 14 gün içerisinde kararı istinafa götüreceğini duyurdu. 4 yıl ceza alan Rasiha Serdaroğlu’nun avukatı Tahir Seroydaş Yüksek İdare Mahkemesi’ne başvuru için hazırlıklara başladı

KAMU VİCDANI YARALI: Hastane sahipleri serbest kalırken, hastane çalışanlarının cezalandırılması, kamu vicdanını da rahatsız etti. Tabipler Birliği, olayın kamu vicdanını yaraladığını kabul ederken, doktorların “mesleğe devam edip etmeme” kararı için Yüksek İdare Mahkemesi’nin kararını bekleyecek

Devrim DEMİR

“Hamileliği yasa dışı sonlandırma” davasının önceki gün karara bağlanmasının ardından, çıkan sonuç büyük tepkilere neden oldu. Tunçbilek çifti ve Okburan’ın beraat ettirilmesi, üç kişinin ise mahkum olmasının ardından gözler Yüksek Mahkeme’ye çevrildi.

Başsavcılık iki hafta içerisinde “Hamileliği yasa dışı sonlandırma “ davasında beraat eden ve mahkum olan toplam 6 kişi için istinafa başvuruyor.

Tunçbilek çiftinin avukatları Mustafa Şener ve Serhan Çınar çıkan kararın bekledikleri bir karar olduğunu ifade etti.

Anastezi Uzmanı Rasiha Serdaroğlu’nun avukatı Tahir Seroydaş ise 10 gün içinde istinafa başvuracağını kaydetti.

Seroydaş, Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nden çıkan kararla hem fikir olmadığına dikkati çekti.

Tabipler Birliği Başkanı Doktor Kenan Arifoğlu ise, bu davada yargılanan doktorların mesleki açıdan kararlarını ise, Yüksek Mahkeme’den çıkacak olan sonuca göre değerlendireceklerini açıkladı.

Şener: Mahkeme kararı adildi

“Hamileliği yasa dışı sonlandırma “ davasında yargılanan Doktor Mehmet Ali Tunçbilek ve Doktor Verda Tunçbilek’in avukatları Mustafa Şener ve Serhan Çınar Havadis’e konuştu.

Doktor Mehmet Ali Tunçbilek ve Doktor Verda Tunçbilek’in avukatı Mustafa Şener, Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nin verdiği kararı değerlendirdi.

Şener,”Mahkeme kararını adil ve doğru olduğuna inanıyorum. Davanın kararını kendi müvekkillerim için değerlendirdim” dedi.

Çınar: Beraat kararı 3 ay önce olmalıydı

Doktor Mehmet Ali Tunçbilek’in avukatı Serhan Çınar ise, kararı kendi müvekkili açısından değerlendirdi. Avukat Serhan Çınar, dava aşamasında yaklaşık 3 ay önce avukat Mustafa Şener ile birlikte müvekkillerinin serbest yargılanması talebinde bulunduğunu ve taleplerinin ret edildiğini anımsattı.

Çınar, beraat kararının 3 ay önce verilmesi gerektiğine değinerek, “Şahadet değişmedi, müvekkilim 11 ay tutuklu kaldı. Geçen 11 ay ne olacak? Hangi vicdan bunu ödeyecek? Yargılanan müvekkillerimin bir ailesi iki çocuğu onların psikolojisi ne olacak? Yürütülen bu sistem çok yanlış. Yargılanan bir kişi eğer kaçma durumu yoksa cezaevine konulmamalı kişi mahkum olmadan hapse girmemeli. 11 aydır yargılanan bu insanlar aklı başında, okumuş insanlardı. Hayatları alt üst oldu, psikolojileri bozuldu dışarı çıkınca sudan çıkmış balığa döndüler. Beklediğim karardı, beraat kararı benim için sürpriz olmadı ama 11 ay için üzgünüm kötü bir leke yediler. Sistem uygulamasında bir hata var” dedi.

Seroydaş: Son söz Yüksek Mahkeme’nin

Anestezi Uzmanı Rasiha Serdaroğlu’nun avukatı Tahir Seroydaş, Havadis’e konuştu. Seroydaş, müvekkili Serdaroğlu’nun yargılandığı Fasıl 167 “Çocuk düşürmeye teşebbüs” suçunun 14 yıl, Fasıl 169 A “Hamileliğe yasa dışı son verme” suçunun ise 3 yıl hapislik gerektiren bir suç olduğuna değindi.

Müvekkilinin mahkum olduğu Fasıl 167 “Çocuk düşürmeye teşebbüs” suçu ile ilgili heyetle hem fikir olmadığını ifade eden Seroydaş, “Müvekkilimin mahkum olduğu suç bana göre yanlıştı. Mahkemenin aldığı karara saygım sonsuz, ama en doğru kararı Yüksek Mahkeme verecek. Rasiha hanımın bilerek Fahri beye yardımcı olmadığının kanaatindeyim, yargı son sözü söyleyecek. Bu davada en önemli hususlardan biri ise Rasiha hanıma verilen cezanın fahiş olduğu iddiasındayım” dedi.

Davanın 10 Mayıs’ta görüşülmesi bekleniyor

Havadis’e konuşan avukat Tahir Seroydaş, “Hamileliği yasa dışı sonlandırma “ davasına ilişkin, Yüksek Mahkeme’ye 3 ayrı istinaf dosyaladıklarını ve 10 mayıs tarihine günlü olduklarını belirtti.

Seroydaş, Yargıtay Ceza’nın hakkı olduğunu ve istinaf edecekleri doya tarihinin de 10 Mayıs olması beklendiğini söyledi.

Seroydaş Akçal’ın davasına değindi

Kısa süre önce Girne Ceza Mahkemesi’nde yargılanarak 9 ay hapse mahkum edilen Meliz Akçal’ın kararına dikkati çeken Tahir Seroydaş, Tansel Öztansel’e dava getirilmemesi ile ilgili mahkemenin değil Başsavcılığın kamuya izahat vermesi gerektiğini söyledi.

Arifoğlu: Yüksek Mahkeme kararına göre yorum yapmak en doğrusu

“Hamileliği yasa dışı sonlandırma “ davasının kararını değerlendirmek için Yüksek Mahkeme’den çıkacak olan kararın önemli olduğunu belirten Kıbrıs Türk Tabipler Birliği Başkanı Kenan Arifoğlu, süreci Havadis’e değerlendirdi.

Arifoğlu, Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüşülen davanın toplumda infial yaratan bir olay olduğunu ve henüz aşamalarının tamamlanmadığını söyledi.

Kenan Arifoğlu, “Yargı sürecinin devam ettiği bir davanın hakkında yorum yapmak doğru değildir. Dava henüz sonuçlanmadı, aşamaları var. Esas olayın patlak verdiği bir başka konu ise denetim eksikliği ve bu baştan bu yana böyleydi. Açılmasına izin verilen hiçbir yer denetleme altında tutulmadı. Konuyu takip edeceğiz, toplum derinden yaralı. Mahkeme aşaması devam ederken, ağır yorumlar yapmak doğru değildir. Tabipler Birliği olarak, Yüksek Mahkeme’nin vereceği kararın ardından doktorlarla ilgili ne işlem yapılacağına karar verilecek” dedi.