08 Mart 2017

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SON DAKİKA…Milletvekiline ait evde yangın çıktı!

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SON DAKİKA…Milletvekiline ait evde yangın çıktı!
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Bağımsız Güzelyurt Milletvekili Menteş Gündüz’ün evinde bugün yangın çıktı. Yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, bugün akşamüzeri 16.00 sıralarında Menteş Gündüz’e ait dairede çıkan yangın sonucu, bir yatak odası ve içerisindeki eşyalar tamamen, diğer iki yatak odası ve içerisindeki eşyalar ise kısmen yandı.

Ayrıca daire içerisindeki tüm eşyalar çıkan isten dolayı hasara uğradı.

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