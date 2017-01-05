İzmir Adliyesi yakınlarında patlama

İzmir Adliyesi yakınlarında bir patlama meydana geldi. AA, patlama sonrası 2 teröristin öldürüldüğünü 1 teröristin ise arandığını duyurdu. İlk belirlemelere göre 7 yaralı var. Bombalı araçla gerçekleştirilen bir terör saldırısı ihtimali üzerinde duruluyor. Olayla ilgili haberlere yayın yasağı getirildi.

İzmir‘den bir patlama haberi geldi.

Bayraklı ilçesindeki adliyenin hakim ve savcıların giriş yaptığı C kapısına yakın bir noktadaki araçta patlama meydana geldi.

Bölgeye çok sayıda itfaiye, ambulans ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde yanan bir araç olduğu belirtiliyor. İlk belirlemelere göre, olayda aralarında polislerin de olduğu 7 kişi yaralandı.

“TERÖRİSTLERLE POLİS ÇATIŞMAYA GİRDİ”

Anadolu Ajansı, patlamanın ardından polisle çatışmaya giren 2 teröristin öldürüldüğünü; bir teröristi ise yakalama çalışmalarının ise devam ettiğini duyurdu.

Habere göre, patlama sonrası olay yerinden kaçan siyah montlu, beyaz bereli ve 1,65-1,70 metre boyundaki bir şüpheli aranıyor.

Güvenlik güçleri de bölgede güvenlik çemberi oluşturdu. Olası bir bomba veya terör saldırısı ihtimaline karşı önlemler alındı.

Patlama nedeniyle çevredeki kafe ve iş yerlerinde hasar meydana geldiği bildirildi.

Patlamanın nedenine ilişkin henüz net bir bilgi yok.

SİLAH SESLERİ GELDİ İDDİASI

AA İzmir Bölge Temsilcisi Caner Baysal, patlama sonrası bölgeden silah sesleri geldiği ve bir kişinin kaçtığına yönelik iddialar olduğunu da söyledi.

“BOMBALI ARAÇ TESPİTLERİ VAR”

NTV canlı yayınına telefonla bağlanan İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Buğra Gökçe olayla ilgili şu bilgileri verdi:

“İzmir’e yönelik uzun süredir süren tahrikler var. Herhalde bunlardan kaynaklı olacak ki bir patlama gerçekleşti. İtfaiye olaya müdahale etmiş vaziyette. Sahada yoğun bir görev sürdürülüyor. Bir bombalı araç olduğu söyleniyor. Bir Dobla aracın patlatıldığına yönelik tespitler var. Alanda güvenlik önlemleri hat saftada. Olayla ilgili detaylı bilgi henüz yok.”

RTÜK’TEN YAYIN YASAĞI

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Başbakanlık tarafından İzmir’deki patlamaya ilişkin geçici yayın kısıtlaması getirildiğini bildirdi.