05 Şubat 2017

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Burcu Esmersoy’dan şoke eden Kıvanç Tatlıtuğ paylaşımı

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Burcu Esmersoy’dan şoke eden Kıvanç Tatlıtuğ paylaşımı
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Güzel sunucu Burcu Esmersoy, önceki gün yaptığı paylaşımla hayranlarını şoke etti! Esmersoy, yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ’un kılığına girdi

 

Makyajla ve takma sakalla Tatlıtuğ’a benzeyen güzel sunucu, bu anları da “Sakal hattı pek oturmadı ama kardeşim ‘yılın adamı’ Kıvanç” notuyla instagram’da paylaştı. Esmersoy’un bu karesini takipçileri beğeni yağmuruna tuttu.

 

Öte yandan Esmersoy, arasının açıldığı konuşulan Arda Turan’la ilgili olarak şunları söyledi: “Arda’yla küs değiliz, sık sık görüşüyoruz. Ayrıca bir dönem Arda’yla aramda var olmayan bir ilişki yaratıldı. Ancak onunla birlikte olsam el ele dışarı çıkarız, saklamayız.”

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