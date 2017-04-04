Sokakta bulduğu tabanca başlarına dert oldu

Gönyeli’de evinin önünde bulduğunu iddia ettiği “Blow” mini marka 8 mm çapında tabanca ve 3 adet canlı mermiyi amcası Ali Akkan’a veren 15 yaşındaki R.A. ihbar üzerine yakalandı

Devrim DEMİR

Gönyelide yaklaşık iki hafta önce evlerinin önünde bulduğunu iddia ettiği “Blow” mini 8 mm çapında tabanca ve 3 adet canlı mermiyi polise götürmek yerine amcası Ali Akkan’a veren 15 yaşındaki R.A., hem kendini hem amcasının başını yaktı.

Polise yapılan ihbar sonucu, önceki gün mahkeme emri ile evde arama yaptı. Arama sonucu 1 tabanca ile 3 adet canlı mermi bularak emare olarak aldı.

Mahkeme emri ile gözaltına alınan zanlılar, dün tutukluluk talebiyle Lefkoşa Kaza Mahkeme’sine çıkarıldı.

Kıdemli Yargıç Tacan Reynar, zanlı R.A.’nın yaşının küçük olmasını göz önünde bulundurarak oturumun kapalı yapılmasına karar verdi.

3 gün tutuklu kalacaklar

Lefkoşa Kaza Mahkemesi Ceza Davaları Kıdemli Yargıç Tacan Reynar huzurunda kapalı gerçekleşen oturumda, soruşturmanın selameti için zanlılar aleyhine 3’er gün tutuklu emri verildi.