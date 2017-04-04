En Üst

04 Nisan 2017

  • search
Son Dakika
Başlangıç
Kategorisiz

Sokakta bulduğu tabanca başlarına dert oldu

Tarih:
Bir yorum bırakın
2 Görüntüleme
Sokakta bulduğu tabanca başlarına dert oldu
Haber İçi Üst
Paylaş
+1
Paylaş
Pin

Gönyeli’de evinin önünde bulduğunu iddia ettiği “Blow” mini marka 8 mm çapında tabanca ve 3 adet canlı mermiyi amcası Ali Akkan’a veren 15 yaşındaki R.A. ihbar üzerine yakalandı

 Devrim DEMİR

Gönyelide yaklaşık iki hafta önce evlerinin önünde bulduğunu iddia ettiği “Blow” mini 8 mm çapında tabanca ve 3 adet canlı mermiyi polise götürmek yerine amcası Ali Akkan’a veren 15 yaşındaki R.A., hem kendini hem amcasının başını yaktı.

Polise yapılan ihbar sonucu, önceki gün mahkeme emri ile evde arama yaptı. Arama sonucu 1 tabanca ile 3 adet canlı mermi bularak emare olarak aldı.

Mahkeme emri ile gözaltına alınan zanlılar, dün tutukluluk talebiyle Lefkoşa Kaza Mahkeme’sine çıkarıldı.

Kıdemli Yargıç Tacan Reynar, zanlı R.A.’nın yaşının küçük olmasını göz önünde bulundurarak oturumun kapalı yapılmasına karar verdi.

3 gün tutuklu kalacaklar

Lefkoşa Kaza Mahkemesi Ceza Davaları Kıdemli Yargıç Tacan Reynar huzurunda kapalı gerçekleşen oturumda, soruşturmanın selameti için zanlılar aleyhine 3’er gün tutuklu emri verildi.

 

Facebook Yorumları
0
BeğenBeğen
0
MuhteşemMuhteşem
0
HahahaHahaha
0
İnanılmazİnanılmaz
0
ÜzgünÜzgün
0
KızgınKızgın
Teşekkürler!
Paylaş
+1
Paylaş
Pin
Haber İçi Orta
Etiketler:

Yazar Hakkında

Havadis Gazetesi

Benzer yazılar

Haber İçi Alt
Powered by Maç Sonuçları & Canlı Skor Mobil

Skull King