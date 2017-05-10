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10 Mayıs 2017

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Kıbrıs

Sokak ortasında darp edip parasını çaldılar!

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Sokak ortasında darp edip parasını çaldılar!
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Lefkoşa’da sakin H.G.(E-22), polise gelerek yapmış olduğu şikayette, Lefkoşa’da Cumhuriyet Parkı içerisinde bulunduğu sırada, yanına yaklaşan kimliği meçhul 3 erkek şahıs tarafından darp edilip etkisiz hale getirildikten sonra, üzerinde bulunan cep telefonu, para cüzdanı ve içerinde bulunan kimlik kartı ile 2 bin TL nakit parayı alıp kaçtıkları yönünde ifade verdi.

Yürütülen geniş çaplı soruşturmada, söz konusu şahısın tasarrufunda bulunan parayı çaldırmayıp, bir eğlence yerinde harcadığı ortaya çıktı. Yalan olduğunu bildiği böyle bir olay konusunda polise yalan ifade vermek suretiyle amme fesatçılığı yaptığı tespit edilen kişi tutuklandı.

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