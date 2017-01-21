21 Ocak 2017

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Sohbet edip, stres attılar  

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Sohbet edip, stres attılar  
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VAKİT GEÇİRDİLER: Lefkoşa’da hizmet veren eğlence mekanlarından The Wagon Bar’ı tercih eden eğlence severler, hafta içinin yorgunluğunu mekan da çeşitli parçalar eşliğinde sohbet ederek atıyor

 

Lefkoşa’da hizmet veren “The Wagon Bar” muhabbet ve alternatif eğlence isteyenlerin buluştuğu mekanlardan.

Geçtiğimiz Çarşamba akşamı mekanda bol bol muhabbet eden eğlence severler çeşitli alternatif parçalar eşliğinde keyifli bir gece geçirdi.

Arkadaş, dost ve sevgilileriyle mekanda buluşan konuklar hafta içi stresini çeşitli içecek ve sohbetle üzerlerinden attı.

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Havadis Gazetesi

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