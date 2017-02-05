Sohbet durağı

STRES ATTILAR: Lefkoşa’da hizmet veren eğlence mekanlarından The Wagon Bar’ı tercih eden eğlence severler, hafta içinin yorgunluğunu mekan da çeşitli parçalar eşliğinde sohbet ederek atıyor

Lefkoşa’da hizmet veren “The Wagon Bar” muhabbet ve alternatif eğlence isteyenlerin buluştuğu mekanlardan. Önceki akşam mekanda bol bol muhabbet eden eğlence severler çeşitli alternatif parçalar eşliğinde keyifli bir gece geçirdi. Arkadaş, dost ve sevgilileriyle mekanda buluşan konuklar hafta içi stresini çeşitli içecek ve sohbetle üzerlerinden attı.