Soğuk hava cildinizi etkilemesin

Soğuk havalarda kuruma, pul pul dökülme, acıma, kaşınma gibi birçok olumsuz etki cilde zarar veriyor. İşte cildinizin soğuk havalarda zarar görmesini engelleyecek yöntemler…

Kış aylarında soğuk hava ve rüzgardan cildimiz olumsuz etkileniyor. Kuruma, pul pul dökülme, acıma, kaşınma gibi sorunları sıkça yaşamaya başladıysanız birkaç önlem ile cildinizi kış aylarında koruyabilirsiniz.

Soğuk havanın neden olduğu kuruma nemlendirici ile giderilebilir

El ve yüz derisi soğuk hava ile direkt temas ettiğinden koruma amaçlı cilt tipine uygun krem veya jel kullanabilirsiniz. Özellikle iyi bir nemlendirici soğuk havanın neden olduğu kurumayı önleyecektir. Her sabah ellerinizi ve yüzünüzü yıkanıp nemlendirici krem uygulayabilirsiniz.

Kurumaya yatkın cilde sahipseniz ellerinizi sabun içeriği olmayan temizleyicilerle yıkamalısınız. Aksi taktirde kaşıntı, kuruluk ve kuruluğun neden olduğu minik kanamalar ve acı oluşabilir. Ellerinizi yıkadıktan sonra kurumaması için uygun bir nemlendiricili krem ile yumuşacık hale getirebilirsiniz.

Ölü deriden jel veya maskeyle kurtulun

Cildin üzerinde biriken ölü deriden kurtulmak için cilt tipine göre sıklığı ayarlayarak jel veya maske uygulamaları yapabilirsiniz. Aynı şekilde arınma işlemi gibi cildin yağ tabakasını destekleyici maskeleri de tercih edebilirsiniz.

Makyaj ürünleri daha çok zarar verebilir

Kış aylarında kötü görünüme sahip olan cildinizi makyaj ürünleri ile kapatmaya çalışmayın. Bu şekilde durumun daha kötüye gitmesine neden olabilirsiniz. Gündüz görünümü iyileştirmek için gece yatmadan önce içeriği zenginleştirilmiş gece kremleri veya serumlar kullanabilirsiniz.

Gündüz saatlerinde yüzüne makyaj uyguladıysanız uygun bir makyaj temizleyici ile ılık su kullanmanız gerekir. Durulama aşamasında ise soğuk su kullanmanız cildinizde şok etkisi yaparak kan dolaşımı hızlandıracak, açılmış olan gözeneklerin kapanmasını sağlayacaktır.

Duş sıcaklığı cildiniz için önemli

Soğuk havadan kaçıp ısınmak için sıcak ortamlar veya sıcak bir duş tercih edilebilir. Ancak sıcak-soğuk değişimleri cildinizin kurumasına neden olarak soğuk havaya karşı savunmasını azaltabilir. Çok soğuktan çok sıcak ortama bir anda girmemeye çalışarak, sıcak duş süresini azaltarak veya ılık su ile yıkanarak bu olumsuz etkiyi azaltabilirsiniz.

Makyaj ürünleri daha çok zarar verebilir

Kış aylarında kötü görünüme sahip olan cildinizi makyaj ürünleri ile kapatmaya çalışmayın. Bu şekilde durumun daha kötüye gitmesine neden olabilirsiniz. Gündüz görünümü iyileştirmek için gece yatmadan önce içeriği zenginleştirilmiş gece kremleri veya serumlar kullanabilirsiniz.

Gündüz saatlerinde yüzüne makyaj uyguladıysanız uygun bir makyaj temizleyici ile ılık su kullanmanız gerekir. Durulama aşamasında ise soğuk su kullanmanız cildinizde şok etkisi yaparak kan dolaşımı hızlandıracak, açılmış olan gözeneklerin kapanmasını sağlayacaktır.

Duş sıcaklığı cildiniz için önemli

Soğuk havadan kaçıp ısınmak için sıcak ortamlar veya sıcak bir duş tercih edilebilir. Ancak sıcak-soğuk değişimleri cildinizin kurumasına neden olarak soğuk havaya karşı savunmasını azaltabilir. Çok soğuktan çok sıcak ortama bir anda girmemeye çalışarak, sıcak duş süresini azaltarak veya ılık su ile yıkanarak bu olumsuz etkiyi azaltabilirsiniz.