Slikon Taktırdı

İrem Derici, Göğüslerine Silikon Taktırdı

Son dönemde aşırı zayıflığıyla dikkat çeken İrem Derici, küçülen göğüslerini büyütmek için bıçak altına yattı.

Bir yıldır fazla kilolarından kurtulmak için Diyet ve spor yapan, son dönemde aşırı zayıflığıyla dikkat çeken İrem Derici, küçülen göğüslerini büyütmek için bıçak altına yattı.

GÜLŞEN’İN DOĞUM YAPTIĞI GÜNE DENK GELDİ

Önceki gün Fulya Acıbadem Hastanesi’ne giden popçu, yanına birkaç yakın dostunu aldı. Derici’nin gizli silikon operasyonu popçu Gülşen’in doğum yaptığı güne denk gelince deşifre oldu.

ZİYARETE GELENLER DURUMU ANLADI

Aynı hastanede bebeğini kucağına alan Gülşen’i ziyarete gelenler Derici’nin ekibini görünce gerçeği öğrendi.