21 Şubat 2017

  • search
Son Dakika
Başlangıç
Kıbrıs

Akıncı:Siyasi eşitliği Rum kesimi içine sindiremedi

Tarih:
Bir yorum bırakın
9 Görüntüleme
Akıncı:Siyasi eşitliği Rum kesimi içine sindiremedi
Haber İçi Üst
Paylaş
+1
Paylaş
Pin

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile yaptığı görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Akıncı’nın açıklamalarından satır başları şöyle:

Siyasi eşitliği Rum kesimi içine sindiremedi. Sayısal çoğunluğu Rum olan kurullarda nasıl karar alınacak noktasında söz hakkı verilmek istenmedi.

Siyasi eşitlik yoksa bulunan çözüm çözüm olmaz. Siyasi eşitlik yoksa referandum da yok. Bunlar yetmezmiş gibi bir ENOSİS kararı ortamı gerdi.

Ben çözüm için uğraş veriyorum. Türkiye de sürece destek veriyor. Politikamızı onaylıyor. Biz barış kültürünü geliştirmek zorundayız.

Facebook Yorumları
0
BeğenBeğen
0
MuhteşemMuhteşem
0
HahahaHahaha
0
İnanılmazİnanılmaz
0
ÜzgünÜzgün
0
KızgınKızgın
Teşekkürler!
Paylaş
+1
Paylaş
Pin
Haber İçi Orta
Etiketler:

Yazar Hakkında

Havadis Gazetesi

Benzer yazılar

Haber İçi Alt
Powered by Maç Sonuçları & Canlı Skor Mobil

Skull King