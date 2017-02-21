Akıncı:Siyasi eşitliği Rum kesimi içine sindiremedi

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile yaptığı görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Akıncı’nın açıklamalarından satır başları şöyle:

Siyasi eşitliği Rum kesimi içine sindiremedi. Sayısal çoğunluğu Rum olan kurullarda nasıl karar alınacak noktasında söz hakkı verilmek istenmedi.

Siyasi eşitlik yoksa bulunan çözüm çözüm olmaz. Siyasi eşitlik yoksa referandum da yok. Bunlar yetmezmiş gibi bir ENOSİS kararı ortamı gerdi.

Ben çözüm için uğraş veriyorum. Türkiye de sürece destek veriyor. Politikamızı onaylıyor. Biz barış kültürünü geliştirmek zorundayız.