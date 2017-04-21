Sırp çocukların sınır dışı edilmesi protesto edildi

Bağımsızlık Yolu ile Workers Democracy, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarına katılmak amacıyla Sırbistan’dan Kıbrıs’a gelen kafilenin Rum yönetimi tarafından sınır dışı edilmesini Rum Yönetimi İçişleri Bakanlığı önünde protesto etti.

Bağımsızlık Yolu ve Workers Democracy’den yapılan açıklamaya göre, saat 13.30’da gerçekleşen protesto eyleminde Bağımsızlık Yolu Dış İlişkiler Sekreteri Cemre İpçiler ve Workers Democracy Sorumlusu Kyriacos Kyri ortak bildiri okudular.

Ortak bildiride, Sırp çocukların ülkelerine geri gönderilmelerinden duyulan üzüntü dile getirilerek, tertemiz çocukların birbirlerini tanımak, ziyaret etmek, ağırlamak heyecanlarının, bürokratların elbirliğiyle hayal kırıklığına dönüştürüldüğü ifade edildi.

Açıklamada, “Bizler yarım adamızın her iki yanında kendine devlet diyen bürokrasilerin değil; ama hem ülkesine geri gönderilen hem de burada hayalleri örselenen çocukların yanındayız. Sizlerin devletleriniz o çocukların tek bir tanesinden bile daha kıymetli değil” ifadeleri kullanıldı.