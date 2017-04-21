En Üst

21 Nisan 2017

  • search
Son Dakika
Başlangıç
Kıbrıs

Sırp çocukların sınır dışı edilmesi protesto edildi

Tarih:
Bir yorum bırakın
13 Görüntüleme
Sırp çocukların sınır dışı edilmesi protesto edildi
Haber İçi Üst
Paylaş2
+1
Paylaş
Pin

Bağımsızlık Yolu ile Workers Democracy, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarına katılmak amacıyla Sırbistan’dan Kıbrıs’a gelen kafilenin Rum yönetimi tarafından sınır dışı edilmesini Rum Yönetimi İçişleri Bakanlığı önünde protesto etti.

Bağımsızlık Yolu ve Workers Democracy’den yapılan açıklamaya göre, saat 13.30’da gerçekleşen protesto eyleminde Bağımsızlık Yolu Dış İlişkiler Sekreteri Cemre İpçiler ve Workers Democracy Sorumlusu Kyriacos Kyri ortak bildiri okudular.

Ortak bildiride, Sırp çocukların ülkelerine geri gönderilmelerinden duyulan üzüntü dile getirilerek, tertemiz çocukların birbirlerini tanımak, ziyaret etmek, ağırlamak heyecanlarının, bürokratların elbirliğiyle hayal kırıklığına dönüştürüldüğü ifade edildi.

Açıklamada, “Bizler yarım adamızın her iki yanında kendine devlet diyen bürokrasilerin değil; ama hem ülkesine geri gönderilen hem de burada hayalleri örselenen çocukların yanındayız. Sizlerin devletleriniz o çocukların tek bir tanesinden bile daha kıymetli değil” ifadeleri kullanıldı.

Facebook Yorumları
0
BeğenBeğen
0
MuhteşemMuhteşem
0
HahahaHahaha
0
İnanılmazİnanılmaz
0
ÜzgünÜzgün
0
KızgınKızgın
Teşekkürler!
Paylaş2
+1
Paylaş
Pin
Haber İçi Orta
Etiketler:

Yazar Hakkında

Havadis Gazetesi

Benzer yazılar

Haber İçi Alt
Powered by Maç Sonuçları & Canlı Skor Mobil

Skull King