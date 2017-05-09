Sirk gösterisi sırasında aslan, terbiyecisine saldırdı

Fransa’nın kuzeyindeki Amiens şehri yakınlarında yapılan sirk gösterisi sırasında bir aslan, aniden saldırdığı terbiyecisini ağır yaraladı.

Fransa’nın kuzeyindeki Amiens şehri yakınlarında yapılan sirk gösterisi sırasında bir aslan, aniden saldırdığı terbiyecisini ağır yaraladı.

Saldırı Amiens şehri yakınlarında bulunan Doullens kasabasındaki sirkte ve yaklaşık 100 kişinin izleyici olarak bulunduğu sırada meydana geldi.

Yerel Courrier Picard gazetesinin haberine göre, pazar günü öğleden sonra gösterinin sonuna doğru aslan, aniden saldırdığı terbiyecisini boynundan ve sırtından ağır yaraladı. Saldırı anında sirkteki çoğu çocuk 100 civarında izleyicinin dehşet anına şahit olduğu belirtilirken izleyiciler arasında bulunan bir Türk’ün saldırıya görüntülediği ortaya çıktı.

Videoda, bir görevlinin, yerde yatan terbiyecisine saldırmaya devam eden aslanı yangın söndürme tüpü sıkarak uzaklaştırmayı başardığı görülüyor. Ağır yaralanan aslan terbiyecisi derhal hastaneye kaldırılıp tedavi altına alındı. Hastane tarafından yapılan açıklamada, aslan terbiyecisinin hayati tehlikeyi atlattığı ifade edildi.

Sirk yetkilisi, aslanların çiftleşme döneminde olduklarına ve bu dönemde saldırgan tavırlar sergilediklerine işaret ederek “Saldırının nedeni bu olabilir. Her ihtimal göz önünde bulunduruluyor. Bundan böyle bu aslanın sirkte bulunması söz konusu olamaz. Bir kez saldırdı ve artık saldırabileceğini anladı. Ötanazi yöntemiyle yaşamına son verilecek” dedi.