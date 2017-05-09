En Üst

09 Mayıs 2017

  • search
Logo Yanı
Son Dakika
Başlangıç
Kıbrıs

Şirinevler-Yılmazköy yolunda arazi yangını!

Tarih:
Bir yorum bırakın
7 Görüntüleme
Şirinevler-Yılmazköy yolunda arazi yangını!
Haber İçi Üst
Paylaş
+1
Paylaş
Pin

Dün saat 11.00 sıralarında, Şirinevler-Yılmazköy anayolu üzerinde, Hasan Hüseyin DAYI’nın kullanımında bulunan tarım aracının  kıvılcım atması sonucu yangın çıktı.

Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.ancak çıkan yangın sonucu Halil ÇAĞAY’a ait 150 adet zeytin ağacı, 10 adet badem ağacı, 10 adet nar ağacı ve 15 adet kayısı ağacı kısmen, 10 adet zeytin ağacı, 5 adet çam ağacı, 2 adet nar ağacı ve 10 adet armut ağacı tamamen yine Ziya ÖZKOŞAR’a ait 3 dönüm biçilmemiş buğday ve 3 dönüm biçilmemiş arpa tamamen yanarak zarar gördü.  

Facebook Yorumları
0
BeğenBeğen
0
MuhteşemMuhteşem
0
HahahaHahaha
0
İnanılmazİnanılmaz
0
ÜzgünÜzgün
0
KızgınKızgın
Teşekkürler!
Paylaş
+1
Paylaş
Pin
Haber İçi Orta
Etiketler:

Yazar Hakkında

Havadis Gazetesi

Benzer yazılar

Haber İçi Alt
Powered by Maç Sonuçları & Canlı Skor Mobil

Skull King