Şirinevler-Yılmazköy yolunda arazi yangını!

Dün saat 11.00 sıralarında, Şirinevler-Yılmazköy anayolu üzerinde, Hasan Hüseyin DAYI’nın kullanımında bulunan tarım aracının kıvılcım atması sonucu yangın çıktı.

Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.ancak çıkan yangın sonucu Halil ÇAĞAY’a ait 150 adet zeytin ağacı, 10 adet badem ağacı, 10 adet nar ağacı ve 15 adet kayısı ağacı kısmen, 10 adet zeytin ağacı, 5 adet çam ağacı, 2 adet nar ağacı ve 10 adet armut ağacı tamamen yine Ziya ÖZKOŞAR’a ait 3 dönüm biçilmemiş buğday ve 3 dönüm biçilmemiş arpa tamamen yanarak zarar gördü.