Sinop’ta büyük otobüs kazası

Sinop’un Saraydüzü İlçesi’nde yolcu otobüsü uçuruma yuvarlandı. İlk belirlemelere göre kazada 5 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi de yaralandı. Bölgede etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi yüzünden olay yerine sevk edilen ekiplerin kaza yerine gitmekte güçlük çektiği öğrenildi.
Kaza bu sabah Sinop’un Saraydüzü İlçesi ile Çorum’un Kargı İlçesi yakınlarında meydana geldi. Sinop’a gitmekte olan yolcu otobosü, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine uçuruma yuvarlandı. Kazada ilk belirlemelere göre 5 kişinin öldüğü ve çok sayıda yaralının olduğu belirtildi. Bölgeye, Jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yoğun kar yağışı nedeniyle bölgeye ulaşımın güçlükle sağlandığı ifade edildi.
(ayrıntılar gelecek)
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