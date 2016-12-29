Sinop’ta büyük otobüs kazası

Kaza bu sabah Sinop’un Saraydüzü İlçesi ile Çorum’un Kargı İlçesi yakınlarında meydana geldi. Sinop’a gitmekte olan yolcu otobosü, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine uçuruma yuvarlandı. Kazada ilk belirlemelere göre 5 kişinin öldüğü ve çok sayıda yaralının olduğu belirtildi. Bölgeye, Jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yoğun kar yağışı nedeniyle bölgeye ulaşımın güçlükle sağlandığı ifade edildi.

(ayrıntılar gelecek)