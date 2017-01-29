Sinan Akçıl Ameliyat Edildi

Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl’ın dizinde menisküs yırtığı tespit edilip ameliyata alındı. Akçıl 2 gün hastanede yattıktan sonra taburcu edildi

Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl gittiği halı saha maçı sırasında dizinden rahatsızlandı. Hastaneye kaldırılan Akçıl’ın dizinde menisküs yırtığı tesbit edildi. Akçıl 3 saat süren bir ameliyata alındı ve 2 gün hastanede yattıktan sonra taburcu edildi.

INSTAGRAM’DAN AÇIKLAMA YAPTI

Rahatsızlığını hayranlarını tedirgin etmemek için saklayan Akçıl, gazetecilerin sürekli hastaneye gelmesinden rahatsız olup Instagram hesabından rahatsızlığıyla ilgili açıklama yaptı.

İşte Akçıl’ın açıklaması:

Şimdi bilirler ki beni sevenleri panikletmemek için asla boyle paylaşımlar yapmam,gizlerim, ama 2 gecedir bulundugum hastahaneyi sık sık ziyaret eden sevgili gazeteci dostlarım,ben iyiyim merak etmeyin ve biz az önce kimseye görünmeden çıktık oradan haberiniz olsun,başka şeyler yazabilirsiniz diye de ben söyliyim,halı sahadan sonra anlaşıldıki meniskus yırtıgı başlangıcı olmuş,hallettik 3 saatlik operasyonla,kendi gazetemden yazıym dedim yanımda olan herkese sonsuz teşekkürler,iyi haftasonları…