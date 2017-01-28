Şili’de tarihin en büyük orman yangını

Şili’de kontrol altına alınamayan orman yangınında ölü sayısı 11’e yükseldi. Orman yangını nedeniyle ülkede olağan üstü hal ilan edildi. Yangın 360 bin hektarlık ormanlık alana yayıldı

Şili’de kontrol altına alınamayan orman yangınlarında yaşamını yitirenlerin sayısı 11’e çıktı. Olağanüstü hal ilan eden Şili Devlet Başkanı ülkenin en kötü orman yangını felaketiyle karşı karşıya olduğunu açıkladı.

Devlet Başkanı Michelle Bachelet, yangınların ülke tarihinin en kötü orman yangını felaketi olduğunu söyledi. Ulusal Orman Derneği de (CONAF) çoğunluğu son iki haftada olmak üzere kasımdan bu yana meydana gelen yangınlarda yok olan ormanlık alanın 360 bin hektara ulaştığını duyurdu. Yetkililer, 11 kişinin hayatını kaybettiği yangınların yağmurlar ve düşen hava sıcaklarıyla kontrol altına alınmasını umduklarını ifade etti.

Ülkenin batısında yer alan Pasifik Okyanusu’na kıyısı olan Concepcion kentindeki meskun mahallere yaklaşan yangınlardan 3 bin kişinin etkilendiğini ancak ormanlık alanlarda yardımların henüz ulaştırılamadığı köylerdeki kişilerle birlikte bu sayının daha da artmasından endişe edildiği kaydedildi.

Birçok hayvanın da telef olduğu yangınları kontrol altına almak için 4 binden fazla itfaiyeci görev yapıyor.