Silaha karşı ok

Brezilya’da Amazon yerlileri, topraklarının tarım anlaşmasına dönüşmesini protesto etmek için Başkent Brasilia’daki Ulusal Kongre Binası önünde toplandı.
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Bir haftadır sürdürülen oturma eylemine polisin müdahale etmesi üzerine çatışma çıktı.
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Amazon yerlileri, kendilerine göz yaşartıcı gaz ve plastik mermi atan polise ok ve mızraklarla karşılık verdi. Bazı göstericiler de polise sapanla taş attı.
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Olaylarda bazı kişiler yaralanırken, gözaltına alınanlar da oldu.
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östericiler, çiftçiler ile çıkan çatışmalarda yaşamını yitiren yerlileri simgeleyen tabutlar da taşıdı.
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Polis yetkilileri, protestocuların daha önce karşılıklı anlaşmaya varılan gösteri alanı sınırlarını ihlal ettiğini savundu.
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Göstericiler ise ihlal iddiasını reddederek polisin gösteriyi dağıtmak için bahane aradığını öne sürdü.
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Amazon yerlilileri, yaşadıkları bölgelerin tarım alanına çevrilmesiyle topraklarından sürüldüklerini söylüyor. Yerliler, bu bölgelerin koruma altına alınmasını istiyor.
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Amazon yerlileri, koruma altına alınan bölgelerin belirlenmesinde devlet başkanı yerine kongrenin görevlendirilmesi planına da karşı çıkıyor.
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Yerliler, kongredeki güçlü tarım lobisi sebebiyle sürekli çiftçiler lehine karar alındığına dikkat çekiyor.
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Güney Amerika’nın en büyük ülkesi olan Brezilya’da çoğunluğu Amazon Nehri havzasında yaşayan çok sayıda yerli topluluk bulunuyor.
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