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26 Nisan 2017

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Silaha karşı ok

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Silaha karşı ok
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Brezilya’da Amazon yerlileri, topraklarının tarım anlaşmasına dönüşmesini protesto etmek için Başkent Brasilia’daki Ulusal Kongre Binası önünde toplandı.

  • Bir haftadır sürdürülen oturma eylemine polisin müdahale etmesi üzerine çatışma çıktı.

  • Amazon yerlileri, kendilerine göz yaşartıcı gaz ve plastik mermi atan polise ok ve mızraklarla karşılık verdi. Bazı göstericiler de polise sapanla taş attı.

  • Olaylarda bazı kişiler yaralanırken, gözaltına alınanlar da oldu.

  • östericiler, çiftçiler ile çıkan çatışmalarda yaşamını yitiren yerlileri simgeleyen tabutlar da taşıdı.

  • Polis yetkilileri, protestocuların daha önce karşılıklı anlaşmaya varılan gösteri alanı sınırlarını ihlal ettiğini savundu.

  • Göstericiler ise ihlal iddiasını reddederek polisin gösteriyi dağıtmak için bahane aradığını öne sürdü.

  • Amazon yerlilileri, yaşadıkları bölgelerin tarım alanına çevrilmesiyle topraklarından sürüldüklerini söylüyor. Yerliler, bu bölgelerin koruma altına alınmasını istiyor.

  • Amazon yerlileri, koruma altına alınan bölgelerin belirlenmesinde devlet başkanı yerine kongrenin görevlendirilmesi planına da karşı çıkıyor.

  • Yerliler, kongredeki güçlü tarım lobisi sebebiyle sürekli çiftçiler lehine karar alındığına dikkat çekiyor.

  • Güney Amerika’nın en büyük ülkesi olan Brezilya’da çoğunluğu Amazon Nehri havzasında yaşayan çok sayıda yerli topluluk bulunuyor.

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