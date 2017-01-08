Şiirlerle Büyüyen Çocuklar

Şiirlerle büyüyen çocukların

Ellerinde barış

Güneş olur doğar

Son bulur savaşlar

Kardeşlikle el ele verir çağlar

Şiirlerle büyüsün çocuklar

Şirin Zaferyıldızı

Geçen haftalarda Mağusa Gelişim Akademisi’nde çok güzel bir etkinliğe davet edildim: Şirin Zaferyıldızı’nın şiir atölyesine. Şiir çocuklarıyla birlikte bu güzel öğretmen, bu güzel şair dost inanılmaz üretimler gerçekleştiriyorlar orada. Hani gözümle görmesem bu kadarına inanamazdım denilen anlar yaşanıyor MGA’da.

Bu proje MGA ‘da 2 yıldır devam ediyor. Tek grup olarak başlamış olan bu çalışma artan ilgi ile 2 grup halinde devam ediyor ve şu anda 25 öğrencisi var. Aslında Şirin Zaferyıldızı çocukları inatla şiirle büyütmek için o bitmek bilmez enerjisi ile çalışıyor. Onun o gözlerindeki ışığı, çocukları ile olan paylaşımlarını gördükçe insan duygulanıyor ve seviniyor. Kıbrıslı sanatçı konukların davet edildiği atölyede şair, yazar, karikatürist, müzisyen, yönetmen, seramik sanatçısı gibi konuklar ağırlanmış davet edilmiş.

Kapıdan içeriye girince Şirin öğretmenlerinn çocuklarla olan iletişimi hemen insanın dikkatini çekiyor. Çocuklarına Nazım Hikmet’ten, Orhan Veli’ye, Ümit İnatçı’dan, Faize Özdemirciler’e kadar pek çok sanatçının kitaplarını, şiirlerini öğreten, onlarla birlikte şiir yazan, pek çok yetişkinin yapamadığı sohbetlerle bunları taçlandıran bir çalışma gerçekleşiyor orada.

Ben çocukarın ruhlarına,, donanımlarına yapılan katkıyı bizzat gördüm ve hissettim. Çocukların sohbetlerinden, şiir okuma heveslerinden, şiir yazma denemelerine kadar onların o ince ruhlarının güzelliğine bizzat tanık oldum. Onlar bizden çok ileride. O şiir çocuklarla olmak, onların arasında bulunmak insanı yeniliyor. Bu cinnet ortamda bu çocukların ruhuna dokunmak, güzelliklerini paylaşmak, şiirlerini dinlemek ve tanık olmak bana umudu aşıladı yeniden.

Haziran 2017 yılında Şirin Zaferyıldızı bu şiir çocuklar ile yaptıkları çalışmaların ürünlerini bir kitapta toplamaya hazırlanıyor. Oraya gittiğimde çocuklar heyecanlan şiirlerinin yer alacağı kitabı sorup duruyorlardı. Geçtiğimiz yıl yine aynı amaçlarla Kına Çiçeği Şiir Gazetesinin çıkarıldığını biliyoruz. Bu yıl basılacak olan şiir kitabının yanında SAMTAY vakfının kurucusu rahmetli Suna Atun’un değerli torunu Yağmur Atun da bir şiir kitabı çıkartmaya hazırlanıyormuş. Babaannesinin doğum gününde böyle bir üretimle onu anmak isteyen bu çocuğumuzu yürekten kutlarım.

Yönetmen Mert Yusuf Özlük ile Haziran’da Şiir Çocukları belgeseli nin müjdesini de veren Sevgili arkadaşım Şirin Zaferyıldızı’nı yürekten kutlarım. Çocuklara göstermiş olduğu güleryüz,sabır, sevgi yanında onlara sanatsal anlamda da yapmış olduğu katkı çok önemli. Dilerim ki gelecek yıllarda bu şiir çocuklar Kıbrıs’a ve hayata çok daha güzel dokunarak müthiş bir fark sağlayacaklardır.

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Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde görev yeri değişikliğimle yeni yuvam olan Mezunlarla İletişim ve Kariyer Araştırma Müdürlüğü’nde tanıma şansı bulduğum güzel insan.

Müzik Bölümü’nden mezun olduktan sonra Okul öncesi öğretmenliğinde yüksek lisans yapan, müdürlüğümüzün araştırma görevlisi.

Çello çalan, müthiş kulağı ve yeteneği olan güzel kız.

Lefke aşığı. Kalemindeki gücün henüz tam farkında değil. Kızıl saçları ile ruhundaki derinliklerde olanları albenili kızıllığa gizleyen bir hüzünbaz. O özel bir insan. Her verdiği fotoğraf insanda sergilenecek bir tablo imajı yaratıyor. Farklı bir ışığı olduğundan her karede ruhunun bambaşka tonları dansediyor.

Gelecekte onun güzel işler başaracağına inanıyorum. Ondaki farkın, sanatsal inceliğin farkında olursa ve bu farkını hayatın içerisinde çalışarak üretime dönüştürmeye devam ederse güçlü kalemini de yetiştireceğine inanıyorum. Esen tam bir kitap kurdu. Bu zamanda pek rastlanmayacak özelliklere sahip olan bu güzel genç kızı daha çok kişinin tanımasını istiyorum. Zaman zaman ona ait paylaşımlar yapacağım. Kalemine de yer vereceğim.

İsmi Esen Karaç. Kendisine ES diyor. Hem hayatının büyük bir bölümüne etki eden müzikte bir ES, hayatta bir mola, bir dinlence, hem de o güzel isminin bir tanımlaması gibi bu. Evet şöyle yazdı Esen satırlarında:

Es, kelime anlamı olarak notada duraklama zamanı ve bu zamanı gösteren imin adı, konuşmada mola vermek ama bu kez,

Rüzgarla karışık sessizlik Es.

Karşımıza alır misali satır aralarına sıkıştırıyoruz bazen kendimizi , içimizdeki öteki kendimizler bir şeyler soruyor hep, birileriyle ve ya bir şeylerle ilgili.

Ve birileri sayfa sayfa yoklar.

Sorular cevapsız.

Tam da böyle zamanlarda bas bas bağırır misali sustuğum şeyler oldu, dinle istedim daha önce duymadığın ve hiçbir zaman duymayacağın şeyler….

İşte bu yüzden ‘’Es.’’ dedim susmak istediklerimi yazdığımda.

Ve bazen rüzgarla karışık…

Lefke’me

“Tarih önemli değil; gün de öyle.

Seneyi hatırlamıyorum, ay belli değil, günü de şeytan almış götürmüş.

Bu işte bir terslik var ama ne ise…” Konu bu değil;

Çık şimdi dışarı,

Tüm yağmur damlalarıyla dokunacağım sana. Hisset!

Özlemiştin ya içine çek toprak kokusunu, ordan içine gireceğim en derinine.

Sakla beni!

Bir dal kitap ayracıyla bana gel sonra, sayfaları geçerken gezdiğimiz yerlerin kokusu vursun burnuma.

Aşk olsun,

Her sonbahar gibi en yeşil yanım ol, bu sonbaharda da.

Şimdi biraz Lefke ol.

Aşk ol.

Gel.

Hoş gel.

Es.