Sigortasız devlet olmaz

CHP il ve ilçe başkanları ortak toplantısında konuşan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu sert açıklamalarda bulundu. Partili cumhurbaşkanı teklifine tepki gösteren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Sigortasız bir devlet olmaz. Cumhurbaşkanı taraflı olduğunda bir partinin başkanı olursa cumhurun başkanı olamaz” dedi

Burada bir konuşma yapan şu ifadeleri kullandı:

“Cumhurbaşkanının tarafsızlığı devletin sigortasının garantisidir. Siyasi partilar arasında uyuşmazlık çıktı. Kim müdahale edecek? Cumhurbaşkanı siyasilerle görüşecek. Bu değişiklik sigortayı devre dışı bırakıyor. Evinizde elektrik söndüğünde önce sigortaya bakarsanız. Sigortasız bir devlet olmaz.

Cumhurbaşkanı taraflı olduğunda bir partinin başkanı olursa cumhurun başkanı olamaz. Cumhurbaşkanı 80 milyonu temsil eder. Arabasında Türk bayrağı taşır. Başbakan, siyasi parti lideri taşıyamaz. Cumhurbaşkanının siyasi görüşü olmaz mı, elbette olur. Ancak cumhurbaşkanı her vatandaşına eşit yaklaşacak. Hiçbir siyasi partinin genel başkanı Türk bayrağını temsil edemez.

CUMHURBAŞKANI’NI İLLERDE KİM TEMSİL EDECEK?

Deniyor ki cumhurbaşkanı bir partinin genel başkanı olsun. Olmaz, yanlıştır. Bunu anlatacaksınız, kavga etmeden anlatacaksınız. Cumhurbaşkanını illerde kim temsil edecek? Bir partinin genel başkanı olduğunda vali mi, il başkanı mı temsil edecek? Kaş yaparken göz çıkarılıyor.

Bir partinin genel başkanı olarak Anayasa Mahkemesi’nin 15 üyesinden 12’sini kendisi atayacak. Bir partinin genel başkanı Anayasa Mahkemesi’ne, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’na hakim atayamaz, bu yanlıştır. Benim tayin ettiğim hakim beni yargılayacak, bu olur mu? Dünyada hangi ülkede var? Tek kişi hükümran olamaz. Demokrasilerde denge, adalet, insan sevgisi, düşünce özgürlüğü vardır.

İkna edici bir dille vatandaşlara anlatacaksınız. Bu mesele bir parti meselesi değil, adalet ve demokrasi meselesidir. Yürüyüş yapacağız… Buradan bir şey çıkmaz, ev ev gezeceksiniz. Hepimizin sorumluluğu var.