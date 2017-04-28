Sigarayı kolaylıkla bırakmanızı sağlayacak gıdalar

Sigara içmek günümüzün en kötü alışkanlıklarından biri olsa hala daha maalesef içilmeye devam ediyor. Sigarayı bırakmayı düşünüyor ve bir türlü bırakamıyorsanız önereceğimiz besinlerden tüketerek bu alışkanlığınızdan kolayca kurtulabilirsiniz.

Sigara bağımlıları sigarayı bırakmak için birçok yola başvurmuştur. Besinlerden alacağınız bir takım vitamin takviyeleriyle bu alışkanlığınızdan vazgeçmek mümkün olabilir. Birazdan vereceğimiz besinler nikotin nöbetleri geçirmenize engel olarak rahatlıkla sigarayı bırakmanızı sağlayabilir.

İşte sigarayı bırakmanıza yardımcı olacak besinlerin listesi…

Limon suyu

Sigarayı bırakmak için ihtiyacınız olan vitaminlerden en önemlisi C vitaminidir. Yeterli miktarda alınan C vitamini sigarayı rahatça bırakmanızı sağlayacaktır.

Bu nedenle günde bir bardak limon suyu veya limonata tüketerek sigaraya alışkanlığınızdan uzaklaşabilirsiniz. Tabii mide rahatsızlığı olanlara bu yöntemi tavsiye etmiyoruz.

Sütlü sigara yöntemi

Çoğu sigara tirkayisi süt içeyi sevmez veya süt içtikten sonra sigaranın verdiği tadı pek anlamazlar. Bu nedenle sırf sigara yüzünden süt içmekten pek fazla hoşlanmazlar.

Sigarayı bırakmayı başarmış bazı tiryakiler, sigarasını süte batırıp kurutup içtiklerini, bu yöntemle sigaradan iğrendiklerini söylüyorlar. İğrenç bir yöntem olsa da sigaranızı süte batırıp daha sonra kurutup içmek sizi sigaradan soğutabilir.

Meyan kökü

Meyan sigarayı bırakmaya yardımcı aynı zamanda da balgam söktürücü etkisi olan bir bitki çeşididir. Canınız sigara isteği zaman meyan kökü çiğneyebilir, sigara ihtiyacınızın giderilmesini sağlayabilirsiniz.

Kereviz

Kerevizin karaciğer sağlığına birçok fayda sağladığını duymuşsunuzdur. Uzmanlar kereviz sebzesini bol bol tüketmenin nikotin ihtiyacını azaltacağını aynı zamanda cildinize de büyük oranda fayda sağlayacağını belirtiyor.